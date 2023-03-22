Сторонники прямых выборов мэров намерены провести в Новосибирской области референдум об их восстановлении

Независимый депутат горсовета Новосибирска Антон Картавин объявил о начале работы по подготовке заявки на проведение областного референдума о восстановлении прямых выборов мэров в муниципалитетах региона. С этой инициативой он выступил на сессии городского парламента 22 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«В ближайшее время инициативная группа отправит все необходимые бумаги в избирательную комиссию области. После огромного количества формальных процедур мы сможем официально начать агитацию за референдум»,– сообщил господин Картавин в своем Telegram-канале. По словам депутата, для организации референдума необходимо собрать 21,71 тыс. подписей жителей области в течение 30 дней.

Сессия отказалась обсуждать вопрос о целесообразности референдума. За то, чтобы включить этот вопрос в повестку дня, высказалось только шесть депутатов при 16 против и 17 воздержавшихся.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», в феврале 2023 года законодательное собрание Новосибирской области внесло изменение в законодательство региона, отменив прямые выборы мэра Новосибирска. Сегодня сессия горсовета назначила на 11 апреля публичные слушания по внесению соответствующих изменений в Устав муниципалитета.

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Валерий Лавский