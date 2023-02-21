Мэру убавят избранности

Заксобарние Новосибирской области приняло законопроект, отменяющий прямые выборы мэров Новосибирска и наукограда Кольцово. Вместо них будут проводиться конкурсные процедуры. За смену модели на сессии областного парламента выступили представители «Единой России» и ЛДПР. Кроме того, инициативу впервые публично поддержал губернатор-единоросс Андрей Травников. Против голосовали фракции КПРФ и «Новых людей». Коммунисты предупредили главу региона, что отмена прямых выборов может ухудшить его результат на губернаторских выборах в сентябре 2023 года, если господин Травников примет в них участие. Политологи считают эту угрозу преувеличенной.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На сессии заксобрания Новосибирской области 20 февраля депутаты большинством голосов приняли в двух чтениях законопроект, вносящий изменения в региональный закон об организации местного само­управления. Поправки отменяют прямые выборы мэров в двух последних муниципалитетах региона, где эта норма сохранялась до сих пор, — в Новосибирске и наукограде Кольцово. Как сообщал „Ъ-Сибирь“, законопроект внесли представители фракций «Единой России», ЛДПР, Российской партии пенсионеров за социальную справедливость (Партия пенсионеров) и независимые депутаты — всего 10 человек. 14 февраля законопроект одобрил профильный комитет областного парламента по госполитике, законодательству и местному самоуправлению. Вместо прямых выборов предполагается проведение конкурса, а мэра предстоит выбирать депутатам муниципального парламента из числа кандидатов, утвержденных конкурсной комиссией.

Представивший законопроект на сессии председатель комитета по госполитике единоросс Игорь Умербаев сообщил, что документ необходим для совершенствования системы самоуправления в регионе. Чем плоха ныне действующая система в Новосибирске и наукограде Кольцово, он уточнять не стал, лишь отметил снижение электоральной активности в последние годы. Господин Умербаев предложил принять законопроект сразу в двух чтениях, пояснив, что внести какие-то поправки в текст документа без изменения его общей концепции невозможно.

Расклад голосов в заксобрании, где законопроект принимался простым большинством, не оставлял сомнений в исходе голосования. Фракция «Единой России» располагает 46 мандатами — это более половины от их общего числа (всего 76). Еще шесть голосов у ЛДПР, два — у Партии пенсионеров. Заместитель руководителя фракции «Единой России» Валерий Ильенко и лидер фракции ЛДПР Александр Щербак на сессии подтвердили, что депутаты от этих партий поддержат законопроект.

Несмотря на заметный численный перевес сторонников законопроекта, их оппоненты попытались снять вопрос с повестки дня. Когда же сделать этого не удалось (за проголосовали только девять депутатов), они изложили свои аргументы против отмены прямых выборов.

«По моему мнению, попытка такой инициативы — это недоверие жителям города. Мол, вы ничего не понимаете, и даже права выбирать мы вас лишаем»,— заявил депутат от КПРФ Яков Новоселов, добавив, что предложенный вариант представляет собой копирование американской системы выборщиков. Руководитель фракции «Новых людей» Дарья Карасева сообщила, что «наш избиратель хочет, чтобы его голос учитывался и чтобы он мог напрямую участвовать в жизни города». Независимый депутат Вячеслав Илюхин удивился тому, что даже не рассматривается возможный вариант, при котором мэра избирает муниципальный парламент из своего состава. «Когда выбирают из числа депутатов — депутаты избраны народом. Как вы считаете, лучше комиссия? Тогда давайте, пусть и депутатов комиссия назначает»,— предложил он.

Представители партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (всего во фракции два депутата) в дискуссию не вступали. «Было решение фракции голосовать против отмены выборов мэров Кольцово и Новосибирска. Многолетняя публичная позиция „Справедливой России“, лидера нашей партии Сергея Миронова заключается в том, чтобы сохранить прямые выборы мэров. Исходя из этого, члены нашей фракции голосовали против»,— сообщил „Ъ-Сибирь“ глава фракции Анатолий Кубанов.

Член фракции Александр Тепляков, комментируя итоги голосования в первом чтении, заметил: «Как житель я понимаю, что наступил некий кризис, когда за условного градоначальника голосуют пять, максимум 10% жителей. Это категорически неверно. С другой стороны, есть позиция партии, которая говорит о том, что выборы отменять нельзя». Спикер заксобрания Андрей Шимкив на сессии охарактеризовал позицию справороссов как «и вашим, и нашим».

В ходе обсуждения законопроекта депутат-коммунист Вадим Агеенко предупредил присутствовавшего на сессии губернатора-единоросса Андрея Травникова, что отмена прямых выборов может негативно сказаться на его результате на губернаторских выборах в сентябре 2023 года. «Обидели горожан. Вы думаете, процент по городу вам добавится? Я думаю, нет»,— считает он.

Господин Травников ранее однозначно не заявлял о том, что будет избираться на второй срок. Но, отвечая господину Агеенко, он не стал опровергать предположение депутата. Зато губернатор впервые публично и однозначно поддержал отмену прямых выборов. «Я считаю, что эта инициатива сегодня своевременна. И откладывать ее смысла нет, ничего не поменяется ни за полгода, ни через год»,— высказал уверенность руководитель региона.

Новосибирский политолог Владимир Леонтьев назвал «очень завышенными» ожидания оппозиции, что отмена прямых выборов мэра серьезно повлияет на итоги губернаторских выборов на территории Новосибирска. «Опыт подсказывает, что эта ситуация не скажется на результатах выборов главы региона, если, конечно, кто-то не начнет целенаправленно раскручивать эту тему в ходе избирательной кампании, проводя какие-то несанкционированные акции и т. д. Но не думаю, что КПРФ на этой пойдет»,— сказал эксперт „Ъ-Сибирь“.

«Хоронить местное самоуправление рано. Во-первых, прямые выборы мэров могут скоро вернуть — как средство выпуска пара, а заодно попытку вернуть инициативу на места. Ведь когда в бюджете становится меньше денег, тогда и возникает реальная необходимость в местном самоуправлении: выживайте там сами. Во-вторых, граждане поддерживают прямые выборы всех уровней власти»,— сообщил в своем Telegram-канале президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков, комментируя решение сессии новосибирского заксобрания.

Во время сентябрьских выборов губернатора Новосибирск будет по-прежнему возглавлять мэр-коммунист Анатолий Локоть. Новая модель избрания главы Новосибирска будет запущена только после истечения срока его полномочий — в сентябре 2024 года.

Валерий Лавский