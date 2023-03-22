Бывшему директору театра «Красный факел» продлили домашний арест еще на три месяца

Сегодня Центральный районный суд Новосибирска, удовлетворив ходатайство следствия, продлил еще на три месяца (до 23 июня) срок домашнего ареста бывшему директору театра «Красный факел» Александру Кулябину. Как рассказала «Ъ-Сибирь» старший помощник прокурора района Ксения Цуканова, ведомство поддержало прошение следствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Александра Кулябина задержали 24 января сотрудники новосибирских управлений ФСБ и МВД. Ему вменили в вину хищение 1,8 млн руб. По версии следствия, Александр Кулябин якобы незаконно выплачивал надбавку к зарплате своему сыну, лауреату премии «Золотая маска» Тимофею Кулябину, который работал в этом театре главным режиссером. Следствие и прокуратура настаивали на заключении бывшего директора «Красного факела» в СИЗО, но суд поместил его под домашний арест.

В судебном заседании по избранию меры пресечения экс-директор театра заявил, что не согласен с обвинением, считая его надуманным.

Александр Кулябин возглавлял «Красный факел» с 1999 года. В декабре прошлого года минкультуры Новосибирской области отправило его в отставку. Немногим ранее театр отменил январские и февральские показы спектаклей «Онегин» и «Дикая утка» бывшего главного режиссера Тимофея Кулябина. Тимофей Кулябин, критиковавший действия российских властей на Украине, покинул пост главного режиссера в апреле 2022 года и покинул страну.

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Илья Николаев