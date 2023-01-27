Театр одного ареста

Суд в Новосибирске отправил под домашний арест бывшего директора театра «Красный факел» Александра Кулябина, обвиняемого в хищении 1,8 млн руб. Ему запретили прогулки и наденут на щиколотку электронный браслет для контроля за передвижениями. По версии следствия, обвиняемый незаконно выплачивал надбавку к зарплате своему сыну, лауреату премии «Золотая маска» Тимофею Кулябину, который работал в этом театре главным режиссером. Следствие и прокуратура настаивали на заключении бывшего директора «Красного факела» в СИЗО, известные российские актеры и театральные деятели просили отпустить Александра Кулябина под личное поручительство.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-директора новосибирского театра «Красный факел» Александра Кулябина арестовали до 23 марта

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Экс-директора новосибирского театра «Красный факел» Александра Кулябина арестовали до 23 марта

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Суд оставил без удовлетворения ходатайство следствия о заключении под стражу бывшего директора Новосибирского государственного академического театра «Красный факел» Александра Кулябина.

Его задержали во вторник утром сотрудники новосибирских управлений ФСБ и МВД. Александру Кулябину предъявили обвинение. По данным источника „Ъ“, знакомого с материалами дела, директор якобы незаконно выплачивал надбавку к зарплате своему сыну Тимофею Кулябину, который работал в этом же театре главным режиссером. Согласно подсчетам следствия, за несколько лет сумма бонусных выплат составила около 1,8 млн руб. После того как эти факты выявила проверка, директор театра якобы возместил ущерб региональному министерству культуры за счет средств «Красного факела». Следователи квалифицировали это как растрату вверенных руководителю те­атра средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ, максимальное наказание — 10 лет лишения свободы).

В четверг бывшего директора театра автозаком доставили в Центральный райсуд для избрания меры пресечения. Поддержать Александра Кулябина пришла его супруга Ирина, которая ранее возглавляла отдел зарубежных связей и спецпроектов «Красного факела». Также на заседание суда пришли бывший начальник управления культуры Новосибирской области Владимир Миллер и двое работников «Красного факела». По ходатайству защиты суд приобщил к материалам дела положительные характеристики на Александра Кулябина, награды и почетные грамоты, которыми была отмечена его работа в театре на протяжении 23 лет. Были предъявлены многочисленные справки о состоянии его здоровья.

Также адвокаты огласили письма-поручительства от российских театральных деятелей, среди них Евгений Миронов, Юлия Пересильд, Константин Райкин, Елизавета Боярская, Александр Балуев, а также генеральный директор Большого театра Владимир Урин. По данным редакции журнала «Театр», «заявлений могло бы быть гораздо больше», если бы директор департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкульта России Оксана Косарева не стала бы обзванивать театры и рекомендовать «не подписывать никаких бумаг» в защиту экс-директора «Красного факела».

В Минкультуры на момент подготовки публикации получить комментарий не удалось. Ряд руководителей новосибирских театров, опрошенных „Ъ“, отказались от комментариев. «Нет у меня никакого запрета, я просто не в курсе событий. Я сейчас очень занят переездом из театра в театр (из старого здания в новое.— „Ъ“)»,— сказал „Ъ“ худрук Новосибирского городского драмтеатра (НГДТ) Сергей Афанасьев.

Большая часть судебного заседания прошла в закрытом от СМИ режиме. На этом настояли правоохранители, аргументировавшие свое требование соблюдением тайны следствия.

Председательствующая в процессе судья Татьяна Петрова отказала следствию в заключении Александра Кулябина под стражу, отправив его под домашний арест до 23 марта. Суд установил для обвиняемого ряд ограничений: ему, в частности, запрещено покидать квартиру, общаться с фигурантами дела. Контроль за соблюдением обвиняемым условий домашнего ареста возложен на уголовно-исполнительную инспекцию ФСИН. Ежедневные прогулки не предусмотрены. Чтобы отслеживать перемещения обвиняемого, ему на щиколотку наденут электронный браслет.

Александр Кулябин, которого освободили в зале суда, заявил, что не согласен с обвинением, считая его надуманным. После судебного заседания его адвокат Антон Милютин сказал журналистам, что в материалах, представленных следствием в суд, он не увидел ни одного доказательства виновности его клиента.

Александр Кулябин возглавлял «Красный факел» с 1999 года. В декабре прошлого года минкультуры Новосибирской области отправил его в отставку. Немногим ранее театр отменил январские и февральские показы спектаклей «Онегин» и «Дикая утка» бывшего главного режиссера Тимофея Кулябина.

Тимофей Кулябин, критиковавший действия российских властей на Украине, покинул пост главного режиссера в апреле 2022 года.

Константин Воронов, Дарья Решетникова