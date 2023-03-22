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Коммерсантъ FM
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В Севастополе остановлено движение морского транспорта

Движение морского транспорта в Севастополе остановлено, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. Причины этого решения не приводятся. Через Севастопольскую бухту ходят пассажирский паром и катера.

«Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение. На конечных остановочных пунктах — пл. Захарова и пл. Нахимова — организовывается подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте»,— говорится в сообщении ведомства.

Экс-посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник написал в Telegram, что около 5:00 три украинских морских беспилотника попытались нанести удар по прибрежным бухтам в Севастополе. По его словам, все три были уничтожены, два из них — на подходе к Севастопольскому рейду. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пока никак не комментировал информацию.

Лаура Кеффер

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