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Коммерсантъ FM
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Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл на Украину

Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл с визитом в Киев. Японский телеканал NHK распространил кадры с железнодорожного вокзала, на которых главу японского правительства встречала, в частности, первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова и посол Японии на Украине Кунинори Мацуда.

Фумио Кисида

Фумио Кисида

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фумио Кисида

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Официально о визите Фумио Кисиды на Украину ранее не сообщалось. По данным телеканала, господин Кисида получил приглашение посетить Украину от президента страны Владимира Зеленского во время телефонного разговора в январе. Ожидается, что сегодня, 21 марта, украинский президент и японский премьер проведут встречу, на которой обсудят помощь Украине в восстановлении инфраструктуры.

Агентство Kyodo уточняет, что премьер-министр планирует продемонстрировать приверженность Японии поддержке Украины в преддверии саммита G7, который пройдет в Хиросиме в мае.

Это первый визит господина Кисиды на Украину с начала российской военной операции. Глава японского правительства оставался последним из лидеров стран—участниц G7, кто не совершал такую поездку. Он проходит на фоне визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева

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