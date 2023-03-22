Руководители «Мемориала» Рачинский и Орлов стали свидетелями по делу о реабилитации нацизма

Председатель правления общества «Мемориал» (признано иностранным агентом и ликвидировано) Ян Рачинский и председатель совета организации Олег Орлов проходят по делу о реабилитации нацизма свидетелями. Об этом представители организации сообщили в Telegram-канале.

Как сообщили представители «Мемориала» со ссылкой на постановление, уголовное дело «в отношении неустановленных сотрудников» центра было возбуждено 3 марта. Следствие обнаружило в списках жертв политического террора человека, приговоренного к лагерям за работу в немецком полицейском отряде, и еще двух человек — «за измену Родине военнослужащим».

В семь часов утра 21 марта обыски прошли у сотрудников «Мемориала» в Москве: у Олега Орлова, Яна Рачинского, зампредседателя центра Никиты Петрова, матери представительницы московского «Мемориала» Александры Поливановой, а также Ирины Островской, Галины Иорданской и Алены Козловой. Кроме того, обыски прошли в здании правозащитного центра на Малом Каретном в Москве.

Ранее в отношении Олега Орлова возбудили уголовное дело по статье о повторной дискредитации вооруженных сил (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). Дело было возбуждено из-за репоста статьи в профиле в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) его же статьи «Им хотелось фашизма. Они его получили». Его отпустили под подписку о невыезде.

Как у юристов и историков ликвидированного общества прошли обыски по делу о реабилитации нацизма — «Следователи скачивают архив "Мемориала"».

Анастасия Ларина