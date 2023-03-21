Деревни уравняют в цифровых правах

При наличии федерального финансирования в течение 2023–2024 годов региональные власти намерены полностью решить проблему с доступностью связи и интернета в малых деревнях и поселках Нижегородской области, если государство не будет урезать финансирование. Об этих планах рассказал министр цифрового развития региона Александр Синелобов. В прошлом году большинство из 59 базовых станций смонтировать не удалось из-за санкций и прекращения поставок импортного оборудования. При этом решать вторую проблему с покрытием связью всех участков региональных трасс не выгодно мобильным операторам. В связи с этим нижегородское минцифры предложило стимулировать «Ростелеком» и других операторов инвестиционным налоговым вычетом при создании нерентабельной для них инфраструктуры. Некоторые депутаты призвали министерство перестать «целовать операторов», а подумать, как законодательно убедить компании прокладывать оптоволокно в глубинку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

В заксобрании с докладом о качестве связи и доступе граждан к интернету выступил министр цифрового развития Нижегородской области Александр Синелобов. В целом регион считается одним из самых продвинутых субъектов: голосовой связью обеспечено 98% нижегородцев, 92% населения имеют доступ к мобильному интернету стандартов 3G и 4G. Однако остается проблема с обеспечением фиксированной связью населенных пунктов с числом жителей меньше тысячи человек. По словам министра, в первую очередь идет речь о малых деревнях, в которых проживают до 500 человек, а связи нет на 75% территории.

Второй год подряд среди жителей таких поселков проводится голосование через «Госуслуги» о подключении к мобильной связи 4G по госпроекту «Устранение цифрового неравенства».

В прошлом году в Нижегородской области было отобрано 66 таких населенных пунктов, рассказал Александр Синелобов. Однако из-за западных санкций и перебоев с поставкой импортных комплектующих удалось обеспечить стабильной связью только семь поселков, смонтировав в них базовые станции.

Поэтому оставшиеся 59 сел решено дооборудовать в этом году и приплюсовать к плану еще столько же — всего 118 населенных пунктов власти обещают подключить к мобильной связи. Правда, областной министр сделал оговорку, что это возможно только в том случае, если российские власти не будут урезать бюджет нижегородского минцифры на эти цели, так как одна базовая станция стоит порядка 6 млн руб. При сохранении запланированных федеральных субсидий в 2023–2024 годах возможно полностью покрыть связью малые поселки, пообещал господин Синелобов.

При этом скоростной интернет можно было бы протянуть в поселки от социальных объектов, школ и больниц. Однако «Ростелекому» невыгодно прокладывать оптическо-волоконные кабели в маленькие деревни. «Подключение к скоростному интернету — это весьма затратное дело. А деньги, которые оператор получит за услугу через проводные медные линии связи, где скорость менее 6 мегабит в секунду, сопоставимые c выручкой от связи стандарта 4G», — отметил областной министр.

Аналогичная проблема и с покрытием устойчивой связью региональных трасс. Оборудовать их базовыми станциями себе в убыток не согласен ни один сотовый оператор, но пока в нижегородском министерстве не придумали механизма, как их привлечь на областные дороги.

Зампред заксобрания Дмитрий Краснов, заметив, что отсутствие связи при ДТП может быть критично, попросил Александра Синелобова забыть про санкции и поменьше думать о выгоде мобильных операторов. «Сколько мы тут копий с вами сломали, когда строили систему “Безопасный город”… В небольших поселках люди остаются без интернета — они что, люди второго сорта получаются? Если мы будем постоянно целовать оператора и говорить, что ему выгодно, а что — нет, мы так ничего никогда не построим», — сообщил депутат Краснов.

Министр Синелобов ответил, что никто нижегородцев на сорта не делит, а власть не намерена идти на поводу у компаний сотовой связи или «заливать их деньгами». Тем не менее мотивировать их участие в убыточной деятельности надо.

С этой целью министерство предложило подумать о предоставлении операторам инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль в случае создания нерентабельной инфраструктуры для тех же автодорог. В комитете по вопросам госвласти и МСУ договорились обсудить этот законодательный вопрос, а также инициативно подключиться к давно обсуждаемой проблеме межроумингового взаимодействия разных операторов.

По словам министра, на некоторых участках автотрасс может ловить сигнал «Мегафона», но быть недоступной сеть МТС или наоборот, но их абоненты должны иметь возможность дозвониться в любом случае.

Впрочем, нижегородских депутатов волновала не только проблема связи в глубинке, но и слухи о запрете «Айфонов», появившиеся после публикаций о том, что в администрации президента прекращают использование техники Apple. Депутат Дмитрий Бедняков, опасающийся, что на выборах могут запретить «Айфоны», спросил, как это повлияет на отрасль связи и телекоммуникаций. Александр Синелобов пояснил, что у них нет никакой официальной информации о каких-либо запретах для органов власти. Но даже если аппаратуру с операционной системой iOS действительно запретят, это повлияет только на продажи «Айфонов», но не на связь, заключил он, рассказав про Android и отечественную систему «Аврора».

Роман Кряжев