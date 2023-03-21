Черниговская улица растет в цене

Проект комплексного развития территории (КРТ) Черниговской улицы в центре Нижнего Новгорода подорожал в полтора раза, сейчас он оценивается в 30 млрд руб. Девелоперская группа Gloraх намерена вести застройку на более обширной территории в границах улиц Черниговской, Гаршина и Мельничного переулка, а не только на выкупленном участке в районе метромоста. Девелопер хочет возвести первое в Нижнем Новгороде 32-этажное здание, восстановить 13 объектов культурного наследия и застроить территорию новыми многоквартирными домами. Градозащитники и часть жителей Черниговской на общественном обсуждении возражали планам застройщика, считая, что редевелопмент погубит исторический вид улицы и испортит речную панораму места. Региональные власти считают, что проект Gloraх-Черниговская не противоречит планам по сохранению исторического облика улицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На эскизах девелопер показал, как хочет отреставрировать исторические здания

На эскизах девелопер показал, как хочет отреставрировать исторические здания



Девелоперская группа Gloraх Андрея Биржина инвестирует около 30 млрд руб. в редевелопмент района Черниговской улицы — ранее в компании оценивали затраты в 20 млрд руб. На прошедшей в здании нижегородского правительства пресс-конференции вице-президент Gloraх по развитию и GR Денис Лебедев рассказал, что кроме нового строительства в рамках проекта КРТ планируется провести ремонт и реконструкцию 13 объектов культурного наследия, четыре из которых находятся в собственности компании. По проекту будет построено более 127 тыс. кв. м жилых и коммерческих площадей, два детских сада на 80 и 60 мест и расселены два старых дома на 34 квартиры.

Первой очередью нового строительства станет возведение высотного дома в 32 этажа на месте бывшего элеватора около метромоста. Во вторую очередь планируется отреставрировать и приспособить под новое использование четыре здания бывшего мельничного комплекса купцов Башкировых.

В дальнейшем компания намерена построить новые жилые дома вдоль улицы Гаршина и заняться ремонтом ОКН, находящихся в собственности третьих лиц. На девяти исторических домах, стоящих на первой линии Черниговской, планируется отремонтировать фасады, кровлю, окна и организовать архитектурную подсветку. Эти здания должны сформировать обновленный речной фасад улицы, на них планируется направить 315 млн руб.

Всю новую застройку участка в границах улиц Черниговская — Гаршина — Мельничный переулок девелопер планирует вести самостоятельно, но не исключено и привлечение соинвесторов. Денис Лебедев рассказал, что перед застройкой участка Glorax проведет реконструкцию укреплений прилегающего к участку склона.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее компания хотела заниматься только развитием земельного участка, находящегося в ее собственности. Площадку c историческими зданиями в районе метромоста Glorax приобрела у нижегородского бизнесмена Виктора Клочая в конце 2021 года. Сам он давно намеревался перестроить территорию, но его планы не сбылись.

Началу проекта предшествовал длительный подготовительный этап, в том числе общественное обсуждение проекта. В феврале более 150 жителей и активистов-градозащитников высказались против реализации планов Glorax. Противники сочли, что высотная застройка Черниговской улицы исказит ее исторический облик. В своих замечаниях жители отмечали, что массированная застройка многоквартирным жильем может привести к созданию дополнительной нагрузки на склон берега Оки и чревата оползнями и разрушением.

Также оппоненты проекта уверены, что строительство многоквартирных домов исказит историческую планировочную структуру и речную панораму этого старинного района Нижнего Новгорода.

Руководитель областного управления государственной охраны ОКН Григорий Меламед на совместной c Glorax пресс-конфренции заверил, что охранные зоны спроектированы с учетом всей исторической среды. «Направления улиц и планировочные оси сохранятся, высотность домов и регламенты по красным линиям соответствуют всем требованиям. Существующие ОКН будут просматриваться со всех видовых точек, предполагаемая новая застройка не помешает их восприятию», — пояснил он.

Главный архитектор Нижегородской области Сергей Попов добавил, что территория Черниговской улицы в исторические времена была сильно урбанизирована: здесь и до советского периода было много промышленных зданий, часть из которых достигала восьми-девяти этажей. После того как был построен метромост и снесен элеватор, появилась необходимость в вертикальном высотном объекте. С архитектурной точки зрения 32-этажная доминанта должна сбалансировать «активную горизонталь» метромоста, пояснил архитектор.

В остальном, по его мнению, проект застройки соответствует «памяти места» и не противоречит планам по сохранению его историчности.

За девелопера заступился и заместитель губернатора Сергей Морозов. «Развитие Черниговской является этапом проекта по комплексному редевелопменту исторического центра города, который включает в себя вовлечение в городскую жизнь более 300 га депрессивных территорий в шаговой доступности от Нижегородского кремля. Мы продолжим формирование уникального речного фасада города протяженностью порядка 10 км, из которых семь уже благоустроены», — обрисовал он глобальную идею.

По словам чиновника, они будут требовать от девелопера начать восстановление ОКН и строительство высотки у метромоста в 2023 году, на реализацию всего проекта отводится пять-семь лет.

Параллельно с этим по концессионным соглашениям Нижегородской области будет вестись реконструкция берегоукреплений на участке от Канавинского моста до Молитовского, которую планируется завершить в 2025 году.

Андрей Репин