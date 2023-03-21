Черниговская улица растет в цене

Проект комплексного развития территории (КРТ) Черниговской улицы в центре Нижнего Новгорода подорожал в полтора раза, сейчас он оценивается в 30 млрд руб. Девелоперская группа Gloraх намерена вести застройку на более обширной территории в границах улиц Черниговской, Гаршина и Мельничного переулка, а не только на выкупленном участке в районе метромоста. Девелопер хочет возвести первое в Нижнем Новгороде 32-этажное здание, восстановить 13 объектов культурного наследия и застроить территорию новыми многоквартирными домами. Градозащитники и часть жителей Черниговской на общественном обсуждении возражали планам застройщика, считая, что редевелопмент погубит исторический вид улицы и испортит речную панораму места. Региональные власти считают, что проект Gloraх-Черниговская не противоречит планам по сохранению исторического облика улицы.
На эскизах девелопер показал, как хочет отреставрировать исторические здания
Девелоперская группа Gloraх Андрея Биржина инвестирует около 30 млрд руб. в редевелопмент района Черниговской улицы — ранее в компании оценивали затраты в 20 млрд руб. На прошедшей в здании нижегородского правительства пресс-конференции вице-президент Gloraх по развитию и GR Денис Лебедев рассказал, что кроме нового строительства в рамках проекта КРТ планируется провести ремонт и реконструкцию 13 объектов культурного наследия, четыре из которых находятся в собственности компании. По проекту будет построено более 127 тыс. кв. м жилых и коммерческих площадей, два детских сада на 80 и 60 мест и расселены два старых дома на 34 квартиры.
Первой очередью нового строительства станет возведение высотного дома в 32 этажа на месте бывшего элеватора около метромоста. Во вторую очередь планируется отреставрировать и приспособить под новое использование четыре здания бывшего мельничного комплекса купцов Башкировых.
В дальнейшем компания намерена построить новые жилые дома вдоль улицы Гаршина и заняться ремонтом ОКН, находящихся в собственности третьих лиц. На девяти исторических домах, стоящих на первой линии Черниговской, планируется отремонтировать фасады, кровлю, окна и организовать архитектурную подсветку. Эти здания должны сформировать обновленный речной фасад улицы, на них планируется направить 315 млн руб.
Всю новую застройку участка в границах улиц Черниговская — Гаршина — Мельничный переулок девелопер планирует вести самостоятельно, но не исключено и привлечение соинвесторов. Денис Лебедев рассказал, что перед застройкой участка Glorax проведет реконструкцию укреплений прилегающего к участку склона.
Как писал «Ъ-Приволжье», ранее компания хотела заниматься только развитием земельного участка, находящегося в ее собственности. Площадку c историческими зданиями в районе метромоста Glorax приобрела у нижегородского бизнесмена Виктора Клочая в конце 2021 года. Сам он давно намеревался перестроить территорию, но его планы не сбылись.
Началу проекта предшествовал длительный подготовительный этап, в том числе общественное обсуждение проекта. В феврале более 150 жителей и активистов-градозащитников высказались против реализации планов Glorax. Противники сочли, что высотная застройка Черниговской улицы исказит ее исторический облик. В своих замечаниях жители отмечали, что массированная застройка многоквартирным жильем может привести к созданию дополнительной нагрузки на склон берега Оки и чревата оползнями и разрушением.
Также оппоненты проекта уверены, что строительство многоквартирных домов исказит историческую планировочную структуру и речную панораму этого старинного района Нижнего Новгорода.
Руководитель областного управления государственной охраны ОКН Григорий Меламед на совместной c Glorax пресс-конфренции заверил, что охранные зоны спроектированы с учетом всей исторической среды. «Направления улиц и планировочные оси сохранятся, высотность домов и регламенты по красным линиям соответствуют всем требованиям. Существующие ОКН будут просматриваться со всех видовых точек, предполагаемая новая застройка не помешает их восприятию», — пояснил он.
Главный архитектор Нижегородской области Сергей Попов добавил, что территория Черниговской улицы в исторические времена была сильно урбанизирована: здесь и до советского периода было много промышленных зданий, часть из которых достигала восьми-девяти этажей. После того как был построен метромост и снесен элеватор, появилась необходимость в вертикальном высотном объекте. С архитектурной точки зрения 32-этажная доминанта должна сбалансировать «активную горизонталь» метромоста, пояснил архитектор.
В остальном, по его мнению, проект застройки соответствует «памяти места» и не противоречит планам по сохранению его историчности.
За девелопера заступился и заместитель губернатора Сергей Морозов. «Развитие Черниговской является этапом проекта по комплексному редевелопменту исторического центра города, который включает в себя вовлечение в городскую жизнь более 300 га депрессивных территорий в шаговой доступности от Нижегородского кремля. Мы продолжим формирование уникального речного фасада города протяженностью порядка 10 км, из которых семь уже благоустроены», — обрисовал он глобальную идею.
По словам чиновника, они будут требовать от девелопера начать восстановление ОКН и строительство высотки у метромоста в 2023 году, на реализацию всего проекта отводится пять-семь лет.
Параллельно с этим по концессионным соглашениям Нижегородской области будет вестись реконструкция берегоукреплений на участке от Канавинского моста до Молитовского, которую планируется завершить в 2025 году.