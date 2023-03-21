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Коммерсантъ FM
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Муфтий предложил отдать «Олимпийский» мусульманам на время религиозных праздников

Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России Дамир Мухетдинов предложил выделить для совершения молитв во время религиозных праздников Курбан-байрам и Ураза-байрам находящийся сейчас на реконструкции спорткомплекс «Олимпийский». Об этом он сообщил изданию «Мослента». Завершение реконструкции «Олимпийского» планируется в 2024 году.

Дамир Мухетдинов

Дамир Мухетдинов

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Дамир Мухетдинов

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Обычно для совершения молитв в большие праздники мусульманам в Москве выделяются пространства наподобие стадионов и площадей, а также перекрывают улицы, напомнил муфтий. Однако Дамир Мухетдинов не считает это решением вопроса.

«Думаю, это все проще надо решать. Во время праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам, чтобы сотни тысяч людей не перекрывали улицы, предоставлять им Олимпийский комплекс, чтобы они на его территории молились, за мечетью. Логично, красиво, 100 тыс. человек соберутся. Один-два часа помолились, разошлись, и никто никому не мешает»,— предложил Дамир Мухетдинов.

Спортивный комплекс «Олимпийский» находился в Мещанском районе Москвы, на Олимпийском проспекте, около станции метро «Проспект Мира». На 2022 год стадион полностью снесен, проводится масштабная реконструкция. Строительство нового многофункционального комплекса планируется завершить в 2023–2024 годах.

Мусульмане Москвы на религиозные праздники также собираются у Московской соборной мечети, которая находится рядом с «Олимпийским».

Мария Федотова

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Празднование Ураза-байрама у Московской соборной мечети

Празднование Ураза-байрама у Московской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Мусульмане около Московской соборной мечети

Мусульмане около Московской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Проход к Московской соборной мечети

Проход к Московской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Верующие отмечают Ураза-байрам

Верующие отмечают Ураза-байрам

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков

Празднование Ураза-байрама у Московской соборной мечети

Празднование Ураза-байрама у Московской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Мусульмане во время намаза

Мусульмане во время намаза

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Верующие около Московской соборной мечети

Верующие около Московской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Празднование Ураза-байрама в Москве

Празднование Ураза-байрама в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Мусульмане около Московской соборной мечети

Мусульмане около Московской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Празднование Ураза-байрама в Москве

Празднование Ураза-байрама в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Верующие во время намаза

Верующие во время намаза

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Мусульмане около Московской соборной мечети

Мусульмане около Московской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Денис Галицын  /  купить фото

Люди во время намаза около Московской соборной мечети

Люди во время намаза около Московской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Празднование Ураза-байрама в Москве

Празднование Ураза-байрама в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Мусульмане около Московской соборной мечети

Мусульмане около Московской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Празднование Ураза-байрама в Москве

Празднование Ураза-байрама в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Мусульмане перед началом намаза в мечети Рамазан в Екатеринбурге

Мусульмане перед началом намаза в мечети Рамазан в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Мусульмане во время намаза в Екатеринбурге

Мусульмане во время намаза в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Верующие во время намаза в мечети Рамазан

Верующие во время намаза в мечети Рамазан

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Мусульмане на площади у Санкт-Петербургской соборной мечети

Мусульмане на площади у Санкт-Петербургской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Артем Пряхин  /  купить фото

Верующие во время намаза в Санкт-Петербургской соборной мечети

Верующие во время намаза в Санкт-Петербургской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Артем Пряхин  /  купить фото

Празднование Ураза-байрама в Санкт-Петербурге

Празднование Ураза-байрама в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Артем Пряхин  /  купить фото

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Празднование Ураза-байрама у Московской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Мусульмане около Московской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Проход к Московской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Верующие отмечают Ураза-байрам

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков

Празднование Ураза-байрама у Московской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Мусульмане во время намаза

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Верующие около Московской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Празднование Ураза-байрама в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Мусульмане около Московской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Празднование Ураза-байрама в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Верующие во время намаза

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Мусульмане около Московской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Денис Галицын  /  купить фото

Люди во время намаза около Московской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Празднование Ураза-байрама в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Мусульмане около Московской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Празднование Ураза-байрама в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Мусульмане перед началом намаза в мечети Рамазан в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Мусульмане во время намаза в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Верующие во время намаза в мечети Рамазан

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Мусульмане на площади у Санкт-Петербургской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Артем Пряхин  /  купить фото

Верующие во время намаза в Санкт-Петербургской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Артем Пряхин  /  купить фото

Празднование Ураза-байрама в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Артем Пряхин  /  купить фото

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