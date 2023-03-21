«Матчи с Ираном и Ираком без внимания не останутся»

Сборная России по футболу начала подготовку к матчам с командами двух арабских республик, которые состоятся в ближайшее время. В Тегеране 23 марта пройдет игра с Ираном, а с Ираком команда Валерия Карпина встретится в Санкт-Петербурге 26 марта. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

После того, как сборную России отстранили от большого футбола, критика в адрес главной команды страны звучала часто. Встречи с Таджикистаном и Узбекистаном, которые завершились без забитых голов, не убеждали болельщиков в том, что такой футбол кому-то нужен. Правда, главного тренера Валерия Карпина критиковали осторожно, можно даже сказать, нежно. И к его решению вызвать молодых перспективных футболистов все отнеслись с пониманием, мол, решил тренерский штаб вызвать только тех, кому нет 30 лет, и решил. Когда еще смотреть молодежь, если не в товарищеских матчах?

Правда, к самоотдаче дебютантов в этих встречах вопросы все-таки оставались, и нападающий Артем Дзюба, которого несмотря на результативность в РПЛ в сборную не вызывают, критиковал команду Крапина достаточно жестко: «Зовут всех подряд. Они еще не выигрывают, и еще потом говорят, что это же товарищеская игра, что от нее ждать. Вот это меня очень злит».

Но сейчас ситуация иная. Летом 2023-го российскую сборную ждут на чемпионате центральной азиатской федерации. Турнир не самый сильный, но главное — официальный, поэтому важно показать, на что способна команда Карпина, тем более что нынешние соперники выше классом. Особенно участник чемпионата мира — Иран.

Так что в этот раз в составе появились даже легионеры — Алексей Миранчук из «Торино» и Александр Головин из «Монако». И все игроки в сборной будут выкладываться, несмотря на статус игр, пообещал полузащитник Сергей Пиняев: «Когда ты выходишь играть за сборную своей страны, у тебя не может быть какой-то не тот настрой. Он должен быть максимальным. В матчах с Ираном и Ираком мы будем стараться полностью выложиться и порадовать наших болельщиков».

Конечно, вопросы к Карпину на тему, почему вызвали одних и не взяли других, есть. На них главный тренер сборной ответит после первой открытой тренировки 21 марта, где будут присутствовать представители прессы. Но каких-то скандальных новостей перед играми с Ираном и Ираком нет. Даже немного подзабытый COVID-19 не смог ни на что повлиять.

Как ни били тревогу Telegram-каналы, что, мол, у вратаря сборной России Матвея Сафонова выявили заболевание, информация, к счастью, не подтвердилась, а сам голкипер искренне говорил о проблемах сборной: «Нас как-то идеализируют, наверное, что Россия должна всех обыгрывать. Но у нас все равно есть проблемы: меняется команда, сборы какие-то непостоянные, нет официальных игр. Все равно хромает мотивация.

Не было давно хороших спаррингов, и хочется понять, примерно на каком месте и где мы находимся».

Уверен, болельщики тоже хотят это понять. Так что матчи с Ираном и Ираком точно без внимания не останутся. Кстати, для тех, кто вдруг решит поддержать футбольную сборную России в Тегеране, скажу, что билеты на матч стоят всего около 500 руб. Для сравнения: на игру в Санкт-Петербурге с Ираком билеты продаются в интернете как минимум втрое дороже. Fan ID для посещения этой встречи не нужен.

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