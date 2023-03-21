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Долги владельца ТРК «Галактика» перед кредиторами составили более 10 млрд рублей

Общий долг перед кредиторами ЗАО «Темпл Инк» составляет более 10,5 млрд руб., имущество банкрота - ТРК «Галактика» - продали на торгах за 2,2 млрд руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Самый крупный долг ЗАО «Темпл Инк» образовался перед ООО «Коурф», сумма требований компании составляет более 10 млрд руб. В реестр кредиторов включены также требования перед ООО «Келлер» в размере 154,4 млн руб. и ПАО «Промсвязьбанк» в размере 348,9 млн руб.

В материалах дела говорится, что в период с 2007–2010 года ПАО «Промсвязьбанк» заключил с ЗАО «Темпл.Инк.» шесть договоров об открытии кредитной линии, предоставив по ним денежные средства. В качестве обеспечения ЗАО «Темпл.Инк» предоставил в залог свое недвижимое имущество (договоры о последующей ипотеке). В 2016 году банк передал права по требованию кредиторов и обеспечивающих их залогов ООО «Коурф». 28 января 2019 года ООО «Коурф» включился в реестр ЗАО Темпл Инк.».

«Залоговые требования при банкротстве в приоритете по Федеральному закону «О несостоятельности». Компания, которая приобрела имущество должника (ТРК “Галерея”) - серьезная. В ближайшее время заключим договор купли-продажи. Также на торги выставлена дебиторская задолженность должника, которую мы будем продавать и рассчитываться с кредиторами»,- пояснил «Ъ-Кубань» конкурсный управляющий ЗАО «Темпл Инк» Владимир Звонарев.

Нужно учитывать, что исходя из сообщения о торгах, ТЦ продавался единым лотом, и не все имущество, указанное в лоте, находится в залоге у ООО «Коурф», отметила генеральный директор Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица» Валерия Герасименко. Соответственно на погашение будет направлено 80% от цены именно залогового имущества, а не от общей цены продажи всего лота, добавила она.

Исходя из анализа ЕФРСБ — проданное имущество являлось основным активом должника, комментирует исполнительный директор ООО «Юр-Проект» Виктор Панченко.

«Изначально, из стоимости реализации будут погашены требования расходы на обеспечение сохранности предмета залога (включая налоги) и реализацию его на торгах. После этого, из оставшейся суммы ООО «Коурф» получит 80%, а также, если у должника отсутствует первая и вторая очередь — еще 15%. В любом случае, на полное погашение требований кредитору рассчитывать не приходится»,- считает господин Панченко.

После распределения денежных средств, полученных от реализации предмета залога, непогашенная часть требования ООО «Коурф» будет погашаться наравне с требованиями других кредиторов, говорит исполнительный директор Центра по работе с проблемными активами Ольга Анисимова.

«Оставшиеся непогашенными требования могут быть частично удовлетворены средствами, полученными от реализации иного имущества должника, его имущественных прав. Например, в настоящее время не проданной остается дебиторская задолженность ЗАО “Темпл Инк.“»,- комментирует госпожа Анисимова.

В то же время, по словам спикера, статистика погашения требований кредиторов в процедурах банкротства показывает, что в подавляющем большинстве случаев банкротство завершается без полного удовлетворения требований кредиторов.

В декабре 2022 года на торги выставили дебиторскую задолженность арендаторов ТЦ «Галактика» на общую сумму более 180,4 млн руб. Однако из-за отсутствия заявок торги были признаны несостоявшимися.

17 марта текущего года имущество ЗАО «Темпл Инк» — ТРК «Галактика» в Краснодаре (ул. Уральская, 98/11) в ходе публичных торгов приобрела компания «ВАК». Торги со снижением первоначальной стоимости были объявлены 4 марта, на продажу в пятый раз выставили здание ТРК площадью 94 тыс. кв. м, участок под ним и объекты инфраструктуры. Начальная цена единого лота — 4,7 млрд руб.

Подробнее - в материале «“Галактику“ продали с дисконтом».

Тат Гаспарян

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