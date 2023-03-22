Власти стимулируют симуляцию

По данным “Ъ”, правительство рассматривает идею создания фонда для поддержки разработчиков симуляторов по управлению «дронами и подобной техникой». Выпустить такие продукты игровые студии могут быстро, полагают участники рынка, но найти широкий спрос реально только в рамках, например, профильного киберспорта. Эксперты считают, что симуляторы способны стать частью программ подготовки и операторов реальных беспилотников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По словам источника “Ъ”, близкого к Минцифры, в конце февраля министерство направило вице-премьеру Дмитрию Чернышенко доклад с предложениями по поддержке развития российских разработчиков видеоигр. Среди них, говорит собеседник "Ъ, например, идея стимулировать производство в РФ видеоигр-симуляторов. Выделять средства на них планируется через отдельный фонд: «Это могут быть проекты по разработке симуляторов управления дронами и подобной техники».

Другой источник “Ъ”, знакомый с ходом разработки инициатив в области поддержки видеоигр, подтверждает, что вопрос по симуляторам обсуждался, но текущий статус проекта ему неизвестен. Собеседник “Ъ” в одной из русскоязычных игровых студий также знает об интересе властей к разработке симуляторов: «Я слышал, что на прошлой неделе несколько представителей индустрии приглашали на встречи по этому вопросу к одному из вице-премьеров». В Минцифры отказались от комментариев, сославшись на конфиденциальность доклада. В аппарате господина Чернышенко “Ъ” не ответили.

Идея создать фонд поддержки российских разработчиков игр не нова: в конце 2021-го — начале 2022 года Минцифры в рамках второго пакета мер стимулирования IT-индустрии планировало такой проект для популяризации русской культуры и истории. Но в заявленном виде он так и не появился, отдельные игры финансируются через систему грантов от Института развития интернета.

Любая «состоявшаяся игровая студия» сможет в короткий срок разработать достаточно детальный симулятор управления дроном, считает экс-директор по продукту Wargaming Вячеслав Макаров. «Дело в том, что пульт управления тем же дроном по сути является простым игровым джойстиком». Собеседник “Ъ” в крупной русскоязычной игровой студии отмечает, что ключевой вопрос — устройство ввода информации: «Разработать игру-симулятор для управления дроном или БПЛА с игрового джойстика несложно и недорого. Но и обрести реальные навыки управления на нем не получится». Другое дело, подчеркивает источник “Ъ”, если симулятор адаптирован под конкретный пульт управления аппаратом, но это уже «долгий и дорогой процесс». «Да и игрой такой продукт уже нельзя назвать, это ПО для узкого круга потребителей»,— добавляет собеседник “Ъ”.

Разработка симуляции одного летательного аппарата, чье управление приближено к реальности, занимает около трех-пяти лет в зависимости от масштаба проекта, говорит гендиректор «Студии Игл Дайнемикс» (выступает соразработчиком игры Digital Combat Simulator) Екатерина Передерко: «Но я не думаю, что симуляторы операторов дронов или БПЛА будут популярны у простых потребителей — скорее это ПО для подготовки людей по соответствующим специальностям». Господин Макаров согласен, что перспективы коммерциализации на открытом рынке у таких продуктов сомнительны: «У них очень узкая аудитория. Проекты будет коммерчески успешными, только если развивать киберспортивную дисциплину, например, гонки дронов».

Проекты, связанные с разработкой симуляторов управления летательными аппаратами, в том числе дронами и беспилотниками, уже есть и в мире, и в России, говорит гендиректор «Флай дрон» Никита Данилов: «Если взять симуляторы пилотируемой авиации, то это громадное подспорье в практических навыках. Симуляторы должны стать обязательной частью программы подготовки и операторов БПЛА».

Никита Королев, Айгуль Абдуллина