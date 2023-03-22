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Чемпионат остального мира

Отсутствие России обещает триумф хозяевам японского первенства

Сегодня в японской Сайтаме стартует чемпионат мира по фигурному катанию, который из-за отсутствия на нем сборной России может вылиться в триумф его хозяев. Они претендуют сразу на три золота.

18-летний американский фигурист Илья Малинин (на фото), первым покоривший четверной аксель, поборется с японцем Сёмой Уно за золото чемпионата мира

18-летний американский фигурист Илья Малинин (на фото), первым покоривший четверной аксель, поборется с японцем Сёмой Уно за золото чемпионата мира

Фото: Jonathan Moscrop / Getty Images

18-летний американский фигурист Илья Малинин (на фото), первым покоривший четверной аксель, поборется с японцем Сёмой Уно за золото чемпионата мира

Фото: Jonathan Moscrop / Getty Images

У японского мирового первенства, если постараться, все-таки можно обнаружить «российскую составляющую». Например, в ранге чемпионки Европы на нем выступит в юниорах представлявшая Россию, но уже пару лет катающаяся за Грузию, поскольку место в сборной родной страны ей не светило, Анастасия Губанова. А в наставнице итальянца Даниэля Грассля все, кто интересуется фигурным катанием, без труда узнают Этери Тутберидзе — тренера, чьими стараниями отечественные одиночницы совершили такой рывок, какого, пожалуй, не знала вся история вида. Но эта составляющая, конечно, слишком эфемерна, чтобы всерьез обращать на нее внимание. А так чемпионат мира в Сайтаме, может быть, главный пострадавший из-за отстранения России среди топовых турниров закрывающегося зимнего сезона. Страдают все четыре дисциплины, две — спортивные пары и женское одиночное катание — так, что тот, кто назовет соревнования в них неполноценными, точно не рискует нарваться на упрек в стремлении преувеличить масштаб беды. Контент и оценки зарубежных лидеров в них в текущем сезоне такие, что прорваться на подиум (и то явно не на верхнюю его ступеньку) кто-то из них мог бы лишь при фантастически удачном стечении обстоятельств. Новых героев не появилось, а впереди отодвинутая в сторонку санкциями стена из россиян с их куда более продвинутым техническим арсеналом.

Интригу в этом чемпионате обнаружить несложно. Япония — один из безусловных центров мирового фигурного катания, если измерять «центральность» популярностью. Фигуристов в этой стране обожают. Но сама она никогда на статус именно сверхдержавы, уверенно — в досанкционном российском стиле — побеждающей в командном зачете первенства, не замахивалась. Не хватало звезд и сильных жанров. Специфика нынешнего сезона подарила Японии возможность на него замахнуться.

Уникальный случай, но она всерьез претендует на золото в трех дисциплинах. Исключением являются танцы, в которых его, скорее всего, разыграют канадский (Пайпер Гиллес с Полем Пуарье) и американский (Мэдисон Чок с Эваном Бейтсом) дуэты. Во всех остальных японцы в фаворитах.

У мужчин японец — фаворит стопроцентный. Сёма Уно в начавшемся олимпийском цикле уже освоился в роли фронтмена, а настоящая угроза для него в Сайтаме исходит, пожалуй, только от американца Ильи Малинина. Малинин в этом сезоне первым покорил четверной аксель, и сложность его программ сопоставима со сложностью программ Уно. Вопрос в том, сможет ли американец избежать ошибок, которые в силу дефицита опыта пока постоянно мешают ему на топовых турнирах.

В женском одиночном катании в ранге действующей чемпионки мира в Сайтаме выступит Каори Сакамото: у нее как раз с опытом все в полном порядке. Декабрьский финал Гран-при в Турине Сакамото, правда, провалила, но на нем ее подстраховала соотечественница Маи Михара. Другое дело, что по максимальной сумме баллов, которые удавалось набрать в сезоне, от этого тандема не слишком отстает целая группа фигуристок во главе с бельгийкой Луной Хендрикс.

Наконец, золото светит Японии и в парном катании. По крайней мере если брать оценки последних месяцев, рядом с Рику Миурой и Рюити Кихарой из всех участников чемпионата лишь американцы Алекса Книрим и Брендон Фрейзер. Собственно, и год назад на первенстве в Монпелье эти пары дрались за золото. Тогда выше оказались Книрим с Фрезейром. Свежие соревнования намекают на то, что в Сайтаме расклад, вероятно, будет иным.

Алексей Доспехов

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