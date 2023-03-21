Путин заявил о готовности России переходить на юани в торговле с другими странами

Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова перейти на юани в торговле с другими странами. Расчеты в китайской национальной валюте, по словам главы государства, могут производиться со странами Азии, Африки и Латинской Америки.

«Мы за использование китайских юаней в расчетах между Россией и странами Азии, Африки, Латинской Америки. Уверен, эти формы расчетов в юанях будут развиваться между российскими партнерами и их коллегами в третьих странах»,— заявил Владимир Путин на встрече в расширенном формате с председателем КНР Си Цзиньпином. Он также сообщил, что сегодня 2/3 товарооборота между РФ и КНР осуществляются в рублях и юанях.

Новость дополняется.