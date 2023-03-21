Лондонская полиция прославилась издевательствами и изнасилованиями

Во вторник, 21 марта, в Британии был опубликован один из самых долгожданных докладов — о положении дел в лондонской полиции. Доклад готовился больше года и полностью оправдал ожидания: более 300 страниц текста о бесчисленном количестве проявлений насилия, преступлений, нарушений этики, халатности, совершаемых полицейскими и покрываемых их коллегами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран New Scotland Yard — штаб-квартира лондонской полиции

Фото: Peter Nicholls, Reuters New Scotland Yard — штаб-квартира лондонской полиции

Фото: Peter Nicholls, Reuters

Комиссар по защите прав жертв преступлений Луиза Кейси, проводила расследование о положении дел в лондонской полиции еще в 1999 году — после убийства полицейским чернокожего подростка Стивена Лоуренса. 22 года спустя, получив титул баронессы, ей пришлось снова взяться за дело. Поводом послужило очередное громкое убийство, совершенное полицейским, на этот раз 33-летней Сары Эверард в марте 2021 года.

Несмотря на то, что два доклада Луизы Кейси разделяют два десятилетия, их выводы схожи: Скотленд-Ярд погряз в расизме, мизогинии, гомофобии и сексизме.

Но если первое расследование не вызвало очень уж большого резонанса, то новое не оставило равнодушным в Британии, кажется, никого — от членов правительства и парламентариев до рядовых граждан. А местные СМИ уже окрестили его «самым обличительным докладом» за всю историю столичной полиции.

«Независимый доклад о стандартах поведения и внутренней культуре в лондонской полиции» (.pdf) насчитывает 363 страницы. В предисловии баронесса Кейси вспоминает два нашумевших уголовных дела против полицейских Лондона. Первое — дело Уэйна Казенса, который в марте 2021 года похитил, изнасиловал, а затем убил Сару Эверард. Второе — дело Дэвида Кэррика, который в январе этого года признался в изнасилованиях 12 женщин. Преступления они совершали в свободное от основной службы время.

Но, как видно из расследования, эти два случая — лишь вершина айсберга. Полиция Лондона, известная по всему миру по месту, где располагалась ее первая штаб-квартира — Скотленд-Ярд,— это не только про доблесть и отвагу ее отдельных служащих. «(Работа в полиции.— “Ъ”) притягивает злодеев и агрессоров, тех, кто мечтает получить власть над своими согражданами, чтобы воспользоваться ею для причинения вреда и дискриминации»,— говорится в докладе. И таких людей оказалось достаточно в Скотленд-Ярде.

В докладе описаны десятки случаев неподобающего поведения полицейских — от на первый взгляд безобидных шуток и простой халатности до унизительных обрядов посвящения, систематических издевательств, а также сексуального насилия.

Так, например, в документе отмечается, что полицейские крайне небрежно относятся к хранению вещественных доказательств. В нем речь идет о «переполненных, ветхих или сломанных холодильниках и морозильниках, где содержатся улики», включая образцы спермы, полученные в ходе расследования дел об изнасилованиях. По словам одного из полицейских, опрошенных в ходе составления доклада, в прошлом году один из холодильников сломался во время летней жары, из-за чего все образцы пришли в негодность, и полиция просто закрыла все дела об изнасилованиях, к которым относились те образцы.

Один из сотрудников полиции — сикх по вероисповеданию — столкнулся с издевательствами со стороны коллег. Те сочли забавным отрезать ему бороду. Еще один сикх однажды обнаружил свой тюрбан в коробке из-под обуви. А полицейскому-мусульманину однажды подложили в ботинки куски ветчины, о чем он не стал сообщать начальству, чтобы избежать проблем.

Еще одно распространенное явление в полиции Лондона — унизительные обряды посвящения. В докладе описываются случаи, когда девушек, поступивших на службу, заставляли есть пирог до тех пор, пока их не начинало тошнить. Отказывавшихся проходить такой обряд всячески избегали и считали «не вписавшимися в команду», рассказала одна из офицеров полиции. Среди мужчин же распространен не менее унизительный способ принятия в офицеры, когда старшие по званию мочатся на новобранца в душе. Кроме того, стал известен случай об изнасиловании новичка в душе старшим по званию.

Жалобы на притеснения никак не помогают жертвам, говорится в докладе. Даже если речь идет не о расистских шутках и издевательствах, а о сексуальном насилии.

Одна из девушек-полицейских рассказала, что подвергалась постоянному сексуальному насилию со стороны знакомого полицейского, с которым работала в одной команде. По ее словам, все знали о происходящем, но никто не встал на ее защиту. После ее жалобы дело рассматривали шесть следователей только за один год. Но каждый раз допрашивали только жертву. В результате она попыталась покончить с собой. За два года следствия предполагаемому насильнику так и не были предъявлены обвинения.

После выхода доклада баронессы Кейси глава лондонской полиции сэр Марк Роули уже принес жителям города свои извинения. «Это ужасно. Читая этот доклад, испытываешь целую гамму эмоций — от злости до разочарования и стыда»,— заявил он.

Кирилл Сарханянц