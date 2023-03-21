Крупнейшие нефтяные трейдеры Vitol и Trafigura отказались возвращаться на российский рынок

Крупнейшие международные трейдеры углеводородного сырья Vitol и Trafigura по-прежнему избегают операций с российской нефтью и в настоящее время не планируют возвращаться на рынок РФ, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявления гендиректора Vitol Расселла Харди и исполнительного директора Trafigua Джереми Уира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Господин Харди заявил агентству, что Vitol не считает возвращение на российский рынок приоритетной задачей. При этом он отметил, что международные санкции полностью не запрещают торговлю нефтью из России.

Глава Trafigura, в свою очередь, сказал, что позиция его компании по поводу торговли российской нефтью постоянно пересматривается, но, прежде чем ее изменить, Trafigura нужно вступить в диалог со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с Украиной.

Из-за санкций Евросоюза международные трейдеры с середины мая сократили закупки нефти и нефтепродуктов из РФ. Компания Vitol сообщала, что прекратила продажу российской нефти с апреля 2022 года, но продолжает продавать нефтепродукты из России. Trafigura объявила о прекращении торговли российской нефтью после начала военной операции.

Другие крупные нефтетрейдеры, компании Glencore и Gunvor, также сообщили о пересмотре своей деятельности в РФ после начала конфликта на Украине. Gunvor сократила поставки российского топлива до минимума, а Glencore объявила о выходе из капитала «Русснефти» и планах продать доли в En+ Group и «Роснефти». Однако в конце марта 2022 года Glencore признала невозможность выхода из капитала российских компаний в текущих условиях.

В начале марта текущего года Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что представители Минфина США встретились с руководителями Trafigura и Gunvor и призвали их возобновить перевозки российской нефти. Представители США заверили трейдеров, что они могут перевозить российскую нефть при соблюдении ценового потолка, установленного на уровне $60 за баррель. При этом некоторые трейдеры и банки, которые предоставляют кредиты на поставки нефти, опасаются репутационных рисков, связанных с финансированием «военной машины».

Эрдни Кагалтынов