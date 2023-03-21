В здании «Мемориала» в Москве проходит обыск

Следователи пришли с обыском в здание общества «Мемориал» (признано иностранным агентом и ликвидировано) на Малом Каретном в Москве. Сегодня, 21 марта, с утра у сотрудников общества, проживающих в столице, идут обыски по делу о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным центра, в показанном ему постановлении указано, что уголовное дело возбудили 3 марта 2023 года «в отношении неустановленных сотрудников» «Мемориала». Им вменяется то, что в списки жертв политического террора попал человек, приговоренный к лагерям за работу в немецком полицейском отряде, и еще двое — «за измену Родине военнослужащим».

В «Мемориале» рассказали, что с обысками пришли в общей сложности к девяти людям: Яну Рачинскому, Олегу Орлову, Александре Поливановой, матери Александры Поливановой, Никите Петрову, Галине Иорданской, Алене Козловой, Ирине Островской, Александру Гурьянову. У части сотрудников обыски закончили, у них изъяли технику и вещи с логотипами «Мемориала» — в частности, календарь и медицинскую маску. Несколько человек увезли на допрос в следственный отдел по Тверскому району. К тем, у кого обыски продолжаются, не пускают адвокатов, уточнили в центре.

«Мемориал» и «Международный Мемориал» были ликвидированы Верховным судом России по искам Генпрокуратуры и прокуратуры Москвы в декабре 2022 года. Обвинение утверждало, что организация скрывала «факт выполнения функции иностранного агента». Сотрудники «Мемориала» эти претензии отвергали и говорили, что законных оснований для ликвидации общества нет.

Лаура Кеффер