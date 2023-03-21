В Екатеринбурге прокуратура нашла нарушения при благоустройстве улиц в Солнечном

Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга выявила нарушения при благоустройстве улиц Любви и Счастливая в микрорайоне Солнечный. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Строительство новых домов в микрорайоне Солнечный
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
По данным ведомства, подрядчик нарушил срок приема-сдачи работ, в том числе по укладке плиточного ограждения и оборудования участков урнами для сбора мусора. По условиям контракта благоустройство должно было завершиться еще 1 декабря 2022 года.
Прокуратура обратилась с требованиями о ликвидации нарушений к управляющему организации-подрядчика ООО «УралДорТехнологии» и директору учреждения-заказчика МКУ «Управление капитального строительства города Екатеринбурга». В результате нарушения были исправлены, а работы выполнены.