Фернандо Алонсо отбил свою сотню

Международная автомобильная федерация (FIA) вынуждена внести уточнения в собственные правила в части, касающейся отбытия пилотами штрафов во время гонки. На такой шаг FIA пошла из-за истории, случившейся после воскресного Гран-при Саудовской Аравии. Сразу после финиша дирекция гонки выписала финишировавшему третьим Фернандо Алонсо десятисекундный штраф, что лишило испанца места на подиуме. Потом выяснилось, что судьи поспешили: Алонсо ничего не нарушал. Все из-за странной двусмысленности в регламенте, которую FIA и намерена устранить уже к Гран-при Австралии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фернандо Алонсо стал лишь шестым гонщиком в истории «Формулы-1», сумевшим достичь отметки в 100 подиумов за карьеру

Фото: Eric Alonso / Getty Images Фернандо Алонсо стал лишь шестым гонщиком в истории «Формулы-1», сумевшим достичь отметки в 100 подиумов за карьеру

Фото: Eric Alonso / Getty Images

Гран-при Саудовской Аравии, состоявшийся в воскресенье, трудно, если брать в расчет исключительно спортивные аспекты, отнести к числу гонок, державших болельщиков в напряжении до самого конца. Все свелось к ожидаемому триумфу Red Bull. Чемпионская команда отметилась вторым подряд дублем. Первым был Серхио Перес, вторым — Макс Ферстаппен, стартовавший, между прочим, с 15-го места (техническое превосходство Red Bull над соперниками легко позволило голландцу взлететь из конца пелотона на его вершину).

Однако самое интересное на саудовском этапе началось уже после финиша. Третьим к нему, как и двумя неделями ранее в Бахрейне, пришел Фернандо Алонсо. Для 41-летнего испанца, который в середине нулевых дважды становился чемпионом мира, это был особенный результат, открывавший ему путь в суперэлитный клуб гонщиков «Формулы-1», которым за карьеру удалось сто или больше раз финишировать на подиуме. Таких до Алонсо было всего пятеро — семикратные чемпионы мира Льюис Хэмилтон и Михаэль Шумахер (191 и 155 подиумов соответственно), четырехкратные победители первенства Себастьян Феттель и Ален Прост (122 и 106) и Кими Райкконен (103). Финн лишь однажды становился чемпионом мира, но зато выступал в «Формуле-1» на протяжении двух десятков лет.

Но вступление Алонсо в этот клуб получилось тернистым. Вскоре после финиша судьи заявили, что он оштрафован на десять секунд, а значит, сдвигается на четвертое место, пропуская на третье гонщика Mercedes Джорджа Рассела. Причиной такого решения стало нарушение, допущенное командой испанца Aston Martin, когда гонщик отбывал наказание за просчет, допущенный на старте. Алонсо неверно расположил машину на стартовом поле (она не должна задевать разметку) и получил пятисекундный штраф. Отбывал его лидер Aston Martin во время пит-стопа. Согласно правилам, команда не имеет права работать с машиной, пока она не отбудет штраф. Именно так вроде бы и получилось, и Алонсо спокойно вернулся на трассу.

Но позже судьи увидели, что на одной из записей момента видно, как механик еще до истечения пяти секунд подкатил задний домкрат под Aston Martin испанца. Это сочли нарушением, достойным наказания. В ответ Aston Martin подала протест, приложив к нему записи семи случаев отбывания подобных наказаний другими командами.

На них было видно, что домкраты также подкатывали под машины до истечения срока наказания, но санкций это не влекло. Да и вообще присутствие домкрата под машиной трудно однозначно определить именно как работу над автомобилем.

В результате судьи согласились с доводом о том, что регламент не позволяет однозначно трактовать действия механиков Aston Martin как работу над машиной, и штраф отменили, позволив Алонсо войти в клуб избранных. Теперь FIA предстоит внести коррективы в регламент, с тем чтобы подобное больше не повторялось. В заявлении федерации отмечается, что «запрос на пересмотр изначального решения был направлен судьям по ходу последнего круга гонки» (по всей видимости, направила его команда Mercedes, еще по ходу гонки требовавшая от Рассела ехать быстрее, поскольку Алонсо грозит штраф), а также подчеркивается, что определение понятия «работа с машиной» действительно противоречивое, что и привело к «столь особому результату». Тема будет вынесена на обсуждение Спортивного консультативного комитета, заседание которого пройдет уже 23 марта. Вступить в силу обновленный регламент должен не позднее Гран-при Австралии, который состоится 2 апреля.

Александр Петров