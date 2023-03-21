Полиция не стала раскрывать статистику о выдаче необходимых для эмиграции справок жителям Черноземья

Региональные главки полиции и МВД РФ не стали раскрывать статистику о выдаче в 2022 году жителям Черноземья и других регионов апостилей на справки об отсутствии судимости, в большинстве случаев необходимых для получения покидающими Россию эмигрантами видов на жительство в других государствах. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ в ответ на запрос «Ъ-Черноземье» о количестве выданных документов в 2021-2022 годах.

Представитель ведомства сообщил, что «эта информация не относится к открытому доступу».

Апостили на выдаваемых полицией справках о наличии или отсутствии судимости подтверждают законность этих документов на международном уровне, они обязательны в большинстве стран для получения россиянами временного или постоянного вида на жительство, либо подачи документов на второе гражданство. Ранее собеседники «Ъ-Черноземье» на рынке эмиграционного консалтинга отмечали, что динамика выдач апостилей может быть одним из объективных показателей для подсчета россиян, на долгое время уезжающих из страны на фоне продолжающейся спецоперации на Украине.

Как писал ранее «Ъ-Черноземье», в 2022 году Россию могли навсегда покинуть более 5 тыс. семей с детьми из регионов Черноземья. Это следует из данных госорганов о выдаче штампов-апостилей на свидетельствах о рождении детей, необходимых для получения ими вида на жительство в других странах вместе с родителями. В 2021-м поток эмигрантов с детьми был в четыре раза меньше.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Мария Орех

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