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Коммерсантъ FM
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Песков подтвердил обсуждение Путиным и Си китайского мирного плана по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин вчера, 20 марта, в ходе переговоров обсуждали предложенный китайской стороной мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Однако о том, были ли приняты какие-то решения в соответствии с планом, он уточнять не стал.

Си Цзиньпин и Владимир Путин

Си Цзиньпин и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Си Цзиньпин и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«То, что они его обсуждали, это очевидно, потому что они сказали, что они будут его обсуждать»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла. На последующий вопрос, есть ли какие-то изменения по этому вопросу, пресс-секретарь российского президента ответил: «Оценки не буду давать, дождемся заявлений для СМИ».

Дмитрий Песков также не стал уточнять, обсуждали ли Владимир Путин и Си Цзиньпин темы газовых контрактов и военно-технического сотрудничеств. «Лидеры расскажут об этом в ходе своих заявлений»,— повторил он.

Ранее на встрече с премьером Михаилом Мишустиным Си Цзиньпин сообщил, что пригласил Владимира Путина приехать Китай в этом году и посетить форум «Один пояс, один путь». На вопрос принял ли российский президент это приглашение Дмитрий Песков ответил: «Давайте дождемся заявления для СМИ, давайте не будем забегать вперед».

Господин Си прибыл с визитом в Москву Си вчера, 20 марта. Свой визит в российскую столицу глава КНР начал с неформальной встречи с Владимиром Путиным, которая продолжалась четыре с половиной часа. Сегодня, 21 марта, главы государств проведут официальную встречу в Большом Кремлевском дворце, по итогам которой сделают заявления для прессы.

О том, как прошел первый день визита председателя КНР, — в материале «Ъ» «Если друг оказался Си».

Милена Костерева

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