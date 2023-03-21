Си Цзиньпин пригласил Владимира Путина посетить в этом году Китай

Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, что пригласил Владимира Путина посетить Китай в этом году. Также он пригласил посетить его страну «как можно скорее» и господина Мишустина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Во время встречи глава Китая сказал, что рад познакомиться с премьер-министром России. Он подчеркнул, что Россия и Китай «крупнейшие державы и стратегические партнеры». Поэтому Москва и была выбрана первой страной визита господина Си.

Глава КНР сообщил, что Пекин и Москва готовят новые проекты, которые существенно увеличат перевозки по транссибирскому и трансазиатскому маршрутам. «Новый премьер Госсовета КНР будет уделять приоритетное внимание развитию партнерства с Россией»,— подчеркнул Си Цзиньпин.

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