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Беспилотники прилетели ночью

Север Крыма подвергся атаке

В Джанкое на севере Крыма ввели режим ЧС муниципального уровня после ночной атаки беспилотников американского производства. В Минобороны Украины заявили об уничтожении железнодорожного состава с ракетами «Калибр НК». Власти республики опровергают данную информацию, сообщая, что пострадала только гражданская инфраструктура. Помимо этого в результате налета БПЛА был серьезно ранен один человек.

Последствия ударов беспилотников в Джанкое

Последствия ударов беспилотников в Джанкое

Фото: Телеграм канал «Крючков Z»

Последствия ударов беспилотников в Джанкое

Фото: Телеграм канал «Крючков Z»

Как сообщили «Ъ» местные жители, первые выстрелы и взрывы в Джанкое раздались 20 марта в одиннадцатом часу ночи. По предварительным данным, силы ПВО охотились за тремя дронами около десяти минут. Согласно информации властей города, их обломки фактически разрушили продуктовый магазин в центре города, в котором пострадал мужчина, получив сквозное ранение грудной клетки, прикрывая своим телом ребенка. Позже он был успешно прооперирован в местной больнице, и на данный момент его жизни ничего не угрожает.

Также были повреждены электросети на Октябрьской улице, несколько жилых домов на улицах Южной, Гагарина и Чехова и здания учебного корпуса и студенческого общежития Джанкойского профессионального техникума.

По словам очевидцев, беспилотники направлялись в сторону вокзала.

В главном управлении разведки Минобороны Украины ночью заявили об уничтожении железнодорожного состава с ракетами «Калибр НК». Однако в Совмине Крыма опровергли эту информацию, отметив, что железная дорога и инфраструктура не повреждены и поезда следуют по расписанию. «Все беспилотники целили в гражданские объекты… Никаких военных объектов рядом нет. Остальные сбиты над жилыми районами. Кроме взрывчатки в каждом была шрапнель — хотели отомстить крымчанам за их выбор»,— написал в Telegram советник главы республики Олег Крючков.

Он также опубликовал фото обломков сбитых дронов с изображениями интернет-мемов и надписями, указывающими на то, что они ранее хранились на складах в Нью-Джерси и Калифорнии.

В городе ввели режим ЧС муниципального уровня и приступили к оценке ущерба, пообещав пострадавшим компенсировать все расходы за счет бюджета. В техникуме на время ремонтных работ решили приостановить занятия, а из общежития эвакуировать студентов.

По словам главы региона Сергея Аксенова, представители СКР, ФСБ и Минобороны работают на месте падения сбитых БПЛА, устанавливая все подробности инцидента, в том числе тип, вид и количество сбитых беспилотников. В военном ведомстве пока ситуацию не комментировали.

Напомним, неделю назад неподалеку от Севастополя упал в море американский БПЛА MQ-9 Reaper. В Минобороны РФ сообщили, что непосредственного контакта с аппаратом не было и он упал сам, потеряв контроль над полетом.

В Пентагоне, в свою очередь, заявили, что истребитель ВС РФ сбросил на него топливо. Затем европейское командование ВС США опубликовало запись потери беспилотника.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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