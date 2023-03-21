Рынок труда Москвы переживает нехватку высоквалифицированных кадров

Одним из ярких трендов столичного рынка труда на сегодняшний день является востребованность высококвалифицированных рабочих и инженерно-технических кадров, заявил первый заместитель директора Центра занятости населения «Моя работа» Игорь Шашкин на конференции, организованной ИД «Коммерсантъ». По его словам, более 200 промышленных предприятий Москвы ведут подбор около 3 тыс. сотрудников при поддержке службы занятости.

«Дефицит высококвалифицированных кадров является самой большой проблемой рынка труда. Начиная с конца прошлого года и на сегодняшний день то, что происходит в промышленном секторе, — это, конечно, с одной стороны, удивительно, с другой стороны — очень сложно. Закрыть позиции в промышленном секторе сейчас практически невозможно, а потребность очень высокая... Активность как правительства Москвы, так и в принципе государства направлена на то, чтобы вернуть на рынок синих воротничков, в которых есть большая потребность»,— рассказал господин Шашкин.

Как ранее писал «Ъ», официальный уровень безработицы в России в январе 2023 года составил 3,6%, обновив в очередной раз исторический минимум. По данным правительства, число зарегистрированных безработных в России составило 563,6 тыс. человек. По программе субсидирования найма работодатели направили заявки на 41 тыс. рабочих мест, больше всего — в Москве (3,7 тыс.), Красноярском крае (2,8 тыс.) и Татарстане (более 2 тыс.).