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Коммерсантъ FM
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Голикова: безработица в январе обновила исторический минимум — 3,6%

Вице-премьер Татьяна Голикова провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. Она сообщила, что в январе уровень безработицы, рассчитанный по методологии Международной организации труда, составил 3,6%. Это новый исторический минимум.

Татьяна Голикова

Татьяна Голикова

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Татьяна Голикова

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По данным правительства, число зарегистрированных безработных в России сейчас составляет 563,6 тыс. человек. По программе субсидирования найма работодатели направили заявки на 41 тыс. рабочих мест, больше всего — в Москве (3,7 тыс.), Красноярском крае (2,8 тыс.) и Татарстане (более 2 тыс.).

«В регионах продолжается реализация дополнительных мер, направленных на обеспечение занятости. Заключены договоры на участие 24 тыс. человек в оплачиваемых общественных и временных работах»,— говорится в пресс-релизе правительства.

Прошлый минимум был зарегистрирован в ноябре 2022 года, когда уровень безработицы составлял 3,7% от численности экономически активного населения. По состоянию на начало февраля 2023-го в стране было зарегистрировано 548 тыс. безработных. За 2022 год их число сократилось почти на 30%.

О прогнозе на 2023 год — в публикации «Ъ» «Безработица не нашла нового дела».

Лаура Кеффер

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