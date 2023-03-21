Си Цзиньпин назвал укрепление отношений с Россией стратегическим выбором Китая

МИД Китая опубликовал итоги неформальной встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина, которая прошла вчера, 20 марта, в Москве. В сообщении министерства отмечается, что господин Си назвал укрепление и развитие отношений между двумя странами стратегическим выбором Китая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Си Цзиньпин и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Си Цзиньпин и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Укрепление и развитие китайско-российских отношений является стратегическим выбором Китая, который исходит из собственных интересов и общей тенденции мирового развития. И Китай, и Россия привержены национальному развитию и возрождению, оба поддерживают многополярность мира и способствуют демократизации международных отношений»,— говорится в сообщении на сайте МИД КНР.

Господа Си и Путин обсудили также конфликт на Украине. Председатель КНР подчеркнул, что большинство стран поддерживают ослабление напряженности и выступают за мирные переговоры. Си Цзиньпин заверил Владимира Путина, что Китай «продолжит играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского вопроса».

Си Цзиньпин прибыл с визитом в Москву вчера, 20 марта. Неформальная встреча глав государств продлилась четыре с половиной часа. На ней господин Си подчеркнул, что Китай и Россия при сотрудничестве смогут достигнуть поставленных целей в направлении развития и процветания. Сегодня, 21 марта, Си Цзиньпин встретится с премьером Михаилом Мишустиным. В 15:00 начнется официальная встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина в Большом Кремлевском дворце.

Подробнее о первом дне визита председателя КНР — в материале «Ъ» «Если друг оказался Си».

Милена Костерева