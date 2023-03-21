Си Цзиньпин 21 марта встретится с Владимиром Путиным и Михаилом Мишустиным

Председатель КНР Си Цзиньпин на второй день своего визита в Россию планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и премьером Михаилом Мишустиным. Накануне, 20 марта, он провел неформальную беседу с господином Путиным, которая длилась четыре с половиной часа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

21 марта господин Си начнет свой рабочий день со встречи с господином Мишустиным. Церемония официальной встречи президента РФ и председателя КНР начнется в Большом Кремлевском дворце в 15:00. После этого пройдут переговоры в узком и расширенном составах. По итогам встречи состоится церемония подписания документов, после чего господин Путин и господин Си сделают заявления для СМИ. После этого в Грановитой палате пройдет государственный обед.

Помощник президента Юрий Ушаков ранее рассказывал, что в Георгиевском зале Кремля президенту РФ и председателю КНР будут представлены члены российской и китайской делегаций, после этого лидеры двух стран перейдут в зал переговоров. В переговорах в узком составе примут участие зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава МИДа Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. В расширенном составе примут участие шестеро вице-премьеров и ряд министров. Главы крупных российских компаний приглашены на государственный обед. Они смогут пообщаться с представителями китайских компаний.

По итогам переговоров господин Путин и господин Си подпишут два главных документа визита — совместное заявление об углублении сотрудничества и совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

Как прошел первый день визита председателя КНР — в материале «Ъ» «Если друг оказался Си».

Леонид Уварчев