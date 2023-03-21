Депутаты томской гордумы высказали замечания к работе мэрии в 2022 году

Комитеты томской гордумы заслушали отчет мэрии о ее работе в 2022 году. Заседания комитетов прошли 20 и 21 марта.

По их итогам депутаты сформулировали ряд замечаний и предложений в адрес городской администрации. В частности, комитет городского хозяйства в своем решении указал на низкие темпы ремонта инженерной инфраструктуры, недостаточность мер по ликвидации несанкционированных свалок, неудовлетворительное качество очистки тротуаров зимой и др. Члены комитета рекомендовали мэрии в 2023 году, помимо прочего, внедрить порядок проведения земляных работ, который бы регламентировал ликвидацию раскопок.

В свою очередь, комитет по градостроительству, землепользованию и архитектуре отметил недостаточную, по его оценке, работу чиновников по межеванию территории. «Подготовлено проектов межевания территории на общую площадь 14,4 га, что составляет 33% от плана на 2022 год»,– говорится в решении комитета. Депутаты также указали на то, что в прошлом году по сравнению с 2021-м в Томске было введено в эксплуатацию жилья на 21% меньше (121,4 тыс. кв. м).

Как сообщал «Ъ-Сибирь», и. о. мэра Михаил Ратнер является одним из двух кандидатов на пост главы города. Мэра предстоит избрать городской думе на сессии 11 апреля.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский