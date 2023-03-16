Гордуме выставили двойку

Конкурсная комиссия отобрала двух кандидатов на пост мэра Томска — и. о. главы города Михаила Ратнера и депутата областной законодательной думы от КПРФ Максима Лучшева. Для победы по итогам голосования на сессии гордумы претенденту необходимо будет набрать как минимум 25 голосов депутатов (две трети от списочного состава). По оценке томских политиков и экспертов, сделать это будет непросто из-за сложного партийного состава муниципального парламента. Некоторые из них не исключают того, что конкурс придется назначать повторно.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Претенденту на пост мэра Томска депутату облдумы от КПРФ Максиму Лучшеву предстоит получить поддержку двух третей от списочного состава горсовета

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Претенденту на пост мэра Томска депутату облдумы от КПРФ Максиму Лучшеву предстоит получить поддержку двух третей от списочного состава горсовета

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

В томской гордуме 15 марта состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост мэра Томска. Эта процедура прошла в городе впервые — в декабре 2022 года муниципальный парламент на основании принятого по инициативе единороссов областного закона внес изменения в устав Томска, отменив прямые выборы мэра.

В качестве претендентов на кресло градоначальника конкурсная комиссия зарегистрировала восемь человек: беспартийного и. о. мэра Михаила Ратнера, депутата гордумы от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Ингу Первушину, депутата областной законодательной думы от КПРФ Максима Лучшева, его коллегу от ЛДПР Евгения Павлова, директора ООО «Профтранс» Игоря Ольховского, пенсионера Виля Фаизова, а также безработных Елену Уварову и Федора Шабанова. Их программы и ответы на вопросы конкурсная комиссия заслушала за закрытыми дверями 15 марта. Процедура началась в 10:00 и завершилась всего за два с небольшим часа.

Как сообщили „Ъ-Сибирь“ в пресс-службе гордумы, муниципальным депутатам предстоит выбрать мэра из двух кандидатов — Михаила Ратнера и Максима Лучшева. Они набрали по 14 голосов при 14 членах комиссии, намного опередив конкурентов.

Сессия гордумы состоится 11 апреля. Кандидату для победы предстоит набрать не менее 25 голосов, то есть получить поддержку не менее двух третей от списочного состава депутатов. Собрать их можно только путем достижения договоренности нескольких партий. У «Единой России» в гордуме 11 мандатов, у КПРФ — восемь, у «Яблока» — четыре, у «Справедливой России» — три, у «Новых людей» и ЛДПР — по два, у Партии роста — один. Еще шесть депутатов не состоят во фракциях, образуя три группы («Чистый Томск», «Группа местного самоуправления» и «Независимые депутаты») по два человека в каждой.

Михаил Ратнер является беспартийным, но неоднократно участвовал в мероприятиях регионального отделения (РО) «Единой России». В пресс-службе РО в среду не стали комментировать итоги заседания конкурсной комиссии. Кандидатам, прошедшим отбор конкурсной комиссии и представляющим «противоборствующие стороны», будет сложно набрать необходимое число голосов, считает председатель комиссии гордумы по регламенту и правовым вопросам Илья Леонтьев («Единая Россия»). «Блокироваться и договориться мне не представляется возможным. Будут идти переговоры и консультации с другими группами и фракциями. На это есть чуть больше полумесяца. Мое личное ощущение, что эти переговоры и консультации будут идти вплоть до дня проведения собрания думы»,— поделился он прогнозом с „Ъ-Сибирь“.

«Конечно, фракция КПРФ будет поддерживать Максима Лучшева»,— сказал „Ъ-Сибирь“ вице-спикер гордумы от КПРФ Андрей Петров. Он признал, что господину Лучшеву будет трудно собрать 25 голосов, но, по его словам, «все возможно, посмотрим, как другие коллеги себя поведут».

По словам председателя регионального отделения «Яблока» Татьяны Левченко, партийная фракция в гордуме пока не определилась, как именно будет голосовать. Но совершенно исключено, что она поддержит господина Ратнера. Похожая позиция у ЛДПР. «Совершенно точно, что мы не будем поддерживать кандидата от власти. Сейчас будем вести консультации, в том числе с нашими московскими коллегами, областными коллегами, и к заседанию думы выберем какую-то позицию»,— сказал „Ъ-Сибирь“ депутат от ЛДПР Юрий Ворошилин. Руководитель фракции «Справедливой России» Константин Ушаков назвал обоих кандидатов «достойными и опытными людьми», но высказал сожаление, что в их число не попала госпожа Первушина.

Фракция партии «Новые люди» в гордуме намерена встретиться с каждым кандидатом в мэры для детального обсуждения их программ. Только после этого, по словам депутата Ксении Стариковой, и будет принято решение, касающееся голосования. «Комиссия только что прошла, коллективных решений еще не принималось»,— сообщила „Ъ-Сибирь“ помощник руководителя «Чистого Томска» Игоря Лютаева Галина Сосновских. По словам представителя «Группы местного самоуправления» Дениса Ярмоша, в группе ожидали, что сито конкурсной комиссии пройдут три кандидата, но сложившаяся ситуация потребовала дополнительного изучения и консультаций.

Группы «Независимые депутаты» фактически не существует. Как сообщал „Ъ-Сибирь“, ее руководитель Ксения Фадеева была задержана правоохранительными органами в декабре 2021 года, после чего второй член группы Андрей Фатеев покинул Россию.

Как пояснил спикер гордумы Чингис Акатаев, в случае если ни один кандидат не наберет необходимого числа голосов, повторное голосование состоится через месяц. Если же и оно не принесет результата, будет объявлен новый конкурс. Именно такой вариант развития событий считает наиболее вероятным, в частности, Юрий Ворошилин.

«Сегодня Томск ждет лидера — яркого, харизматичного, неаффилированного. Человека, который не просто напишет и представит свою программу, а который бесконечно любит свой город, знает все его болевые точки и способы решения проблем. Я уверена, что такой человек появится. Из нынешних кандидатов я с трудом могу назвать человека, за которого дума отдаст 25 голосов»,— прокомментировала ситуацию депутат гордумы от Партии роста Елена Ульянова.

«На первый взгляд, ситуация безвыходная. Это означает, что наступает период переговоров. И способна эта ситуация решиться лишь в случае, если самовыдвиженцы и депутаты фракций „Справедливая Россия“, ЛДПР, „Новые люди“, „Яблоко“ единогласно поддержат одного кандидата. В случае с Максимом Лучшевым, ему, помимо поддержки своей фракции и вышеперечисленных, будут нужны еще голоса нескольких единороссов»,— считает томский политолог, электоральный эксперт Анна Юдина.

Валерий Лавский