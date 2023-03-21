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Коммерсантъ FM
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Верховный суд объяснил, когда военный не подлежит наказанию за выполнение преступного приказа

Верховный суд России дал разъяснения в отношении наказания военнослужащих, которые выполнили преступный приказ (ст. 42 УК). Если военнослужащий не осознавал незаконность выполненного им приказа, то он не подлежит уголовной ответственности, а командир, отдавший такой приказ, должен нести ответственность как исполнитель соответствующего преступления.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Заведомо незаконным приказом начальника считается приказ, направленный на совершение преступления или нарушение российского законодательства, либо не имеющий отношения к исполнению обязанностей военной службы, либо отданный с нарушением установленного порядка, приводит агентство РАПСИ разъяснения Верховного суда.

Однако в случае, когда военнослужащий осознает преступность приказа и выполняет его, то он подлежит уголовной ответственности на общих основаниях. При этом действия отдавшего такой приказ командира могут быть рассмотрены как подстрекательство к совершению преступления. Командир также может быть дополнительно привлечен к ответственности по ст. 286 УК («Превышение должностных полномочий») в зависимости от конкретных обстоятельств.

Милена Костерева

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