Верховный суд объяснил, когда военный не подлежит наказанию за выполнение преступного приказа

Верховный суд России дал разъяснения в отношении наказания военнослужащих, которые выполнили преступный приказ (ст. 42 УК). Если военнослужащий не осознавал незаконность выполненного им приказа, то он не подлежит уголовной ответственности, а командир, отдавший такой приказ, должен нести ответственность как исполнитель соответствующего преступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Заведомо незаконным приказом начальника считается приказ, направленный на совершение преступления или нарушение российского законодательства, либо не имеющий отношения к исполнению обязанностей военной службы, либо отданный с нарушением установленного порядка, приводит агентство РАПСИ разъяснения Верховного суда.

Однако в случае, когда военнослужащий осознает преступность приказа и выполняет его, то он подлежит уголовной ответственности на общих основаниях. При этом действия отдавшего такой приказ командира могут быть рассмотрены как подстрекательство к совершению преступления. Командир также может быть дополнительно привлечен к ответственности по ст. 286 УК («Превышение должностных полномочий») в зависимости от конкретных обстоятельств.

Милена Костерева