Глава свердловского следственного комитета Михаил Богинский покинул свой пост

Руководитель Следственного управления СКР по Свердловской области вышел на пенсию по выслуге лет. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе ведомства. Сейчас обязанности руководителя ведомства исполняет полковник юстиции Анатолий Надбитов.

Генерал-лейтенант юстиции Михаил Богинский возглавлял свердловское СКР с 2018 года. В 90-е годы работал в органах прокуратуры Республики Татарстан, а с 2007 года – в СУ СКР по Тюменской области. В 2011 году президент Дмитрий Медведев назначил его главой тюменского ведомства.

Анатолий Надбитов поступил на службу в органы СКР в 2007 году. До 2021 году работал в Республике Калмыкии, после чего был переведен в Свердловскую область на должность первого заместителя Михаила Богинского. Имеет различные ведомственные награды, в том числе медали «За безупречную службу» II и III степени, знак отличия «За службу закону», медаль МВД России «За боевое содружество».

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