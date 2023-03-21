ММК построит новый корпус санатория в Ессентуках

В санатории «Металлург» в Ессентуках (Ставропольский край), входящем в группу Магнитогорского металлургического комбината, вступила в активную фазу подготовка к строительству нового спального корпуса. Как сообщают в пресс-службе ММК, подписан договор о детальном проектировании здания на 150 мест. Общий проект уже визуализирован и утвержден руководством группы.

Ожидается, что после открытия нового корпуса вместимость санатория увеличится на 30%. Сейчас здравница принимает в год до 10 тысяч работников компании и более 30 тысяч других гостей. Одновременно здесь сейчас могут принимать 385 человек, но спрос стал настолько высоким, что назрела необходимость строить новое здание, сообщают на ММК.

По словам директора ООО «Санаторий “Металлург”» Сергея Лукьянова, вопрос о строительстве корпуса в предыдущие годы поднимался неоднократно, но откладывался. В конце прошлого года председатель совета директоров ММК Виктор Рашников принял решение о детальной проработке проекта.

Санаторий «Металлург» основан в 1964 году. В 2019-м ему была присвоена категория «три звезды».