«Ведомости»: налоговая служба направила иск о банкротстве сети магазинов шуб Elena Furs

Налоговая служба 14 марта подала в Арбитражный суд Москвы иск о банкротстве ООО «Елена Фурс», которая занимается продажей шуб. Сумма долга и дата рассмотрения заявления не названы, сообщают «Ведомости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Иск направила инспекция Министерства по налогам и сборам № 4 по Москве. По данным газеты, в 2022 году «Елена Фурс» уже пыталась в суде оспорить доначисление ей 411 млн руб. налогов. Решение по этим искам до сих пор не вынесено.

Шубы под брендом Elena Furs в России выпускают с 1991 года, сеть магазинов включает 15 точек по всей стране. Шубы производят на фабриках компании в Пятигорске и в Москве. На начало 2022 года активы компании оценивались 3,7 млрд руб., ее средняя ежемесячная выручка — 72,7 млн руб.