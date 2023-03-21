Под Екатеринбургом при пожаре в питомнике сгорели около полусотни собак

В ночь на 21 марта в пос. Садовый под Екатеринбургом произошел пожар в доме-приюте «Надин Ковчег», в результате чего погибла половина животных. Об этом сообщили на странице приюта во «ВКонтакте». Всего в там находилось около 100 собак и 10 кошек.

«Мы в шоке и пока сложно сказать о причинах пожара и прочем. Сейчас нам очень нужна помощь всех неравнодушных людей. Нужны люди, которые помогут убирать последствия пожара. Очень нужен сухой корм, еды вообще нет. Одеяла, подушки, пледы - любой текстиль»,– отметили владельцы приюта.

Напомним, в июне прошлого года в Екатеринбурге сгорело здание, в котором планировалось открыть приют для хаски «Счастье в дом». Никто из собак не пострадал.

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