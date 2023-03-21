Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Wildberries запустит свой бренд электроники и бытовой техники

Wildberries будет продавать смартфоны, телевизоры и холодильники под собственной торговой маркой (СТМ), сообщил «Ведомостям» представитель компании. Он заявил, что по своей стоимости продукция будет находиться «в среднем ценовом сегменте». В первое время технику можно будет купить только в России. Позднее маркетплейс намерен запустить продажи в том числе в Белоруссии, Казахстане и Армении.

Большую часть бытовой техники Wildberries будут собирать на заводах в Китае, а телевизоры — в России и Белоруссии, добавил представитель компании. О каких заводах речь и какими будут объемы выпуска, он не уточнил. По его словам, тестовые поставки и продажи электроники уже начались, а пробная партия телевизоров и миксеров под СТМ была полностью распродана.

На маркетплейсе в ближайшее время начнут продажу около 100 наименований бытовой техники и электроники под СТМ, в том числе холодильников, стиральных машин, пылесосов, блендеров, миксеров, телевизоров, добавил представитель Wildberries. Через несколько месяцев планируется начать продажу планшетов, ноутбуков и смартфонов. По данным источника «Ведомостей», развивать продажи бытовой техники и электроники компания будет под брендами Razz и Ruzz. Согласно данным Роспатента, документы на регистрацию соответствующих торговых знаков были направлены в декабре 2022 года.

С 9 марта Wildberries ввела новые правила для владельцев ПВЗ. С них собирались взимать полную стоимость заказа, если при его возврате на склад будет обнаружен брак или другой товар. В ответ владельцы ПВЗ Wildberries объявили забастовку. На ее фоне компания отменила 10 тыс. штрафов.

О скандалах вокруг Wildberries— в материале «Ъ» «Онлайн наторговал конфликтами».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...