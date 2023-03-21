Wildberries запустит свой бренд электроники и бытовой техники

Wildberries будет продавать смартфоны, телевизоры и холодильники под собственной торговой маркой (СТМ), сообщил «Ведомостям» представитель компании. Он заявил, что по своей стоимости продукция будет находиться «в среднем ценовом сегменте». В первое время технику можно будет купить только в России. Позднее маркетплейс намерен запустить продажи в том числе в Белоруссии, Казахстане и Армении.

Большую часть бытовой техники Wildberries будут собирать на заводах в Китае, а телевизоры — в России и Белоруссии, добавил представитель компании. О каких заводах речь и какими будут объемы выпуска, он не уточнил. По его словам, тестовые поставки и продажи электроники уже начались, а пробная партия телевизоров и миксеров под СТМ была полностью распродана.

На маркетплейсе в ближайшее время начнут продажу около 100 наименований бытовой техники и электроники под СТМ, в том числе холодильников, стиральных машин, пылесосов, блендеров, миксеров, телевизоров, добавил представитель Wildberries. Через несколько месяцев планируется начать продажу планшетов, ноутбуков и смартфонов. По данным источника «Ведомостей», развивать продажи бытовой техники и электроники компания будет под брендами Razz и Ruzz. Согласно данным Роспатента, документы на регистрацию соответствующих торговых знаков были направлены в декабре 2022 года.

С 9 марта Wildberries ввела новые правила для владельцев ПВЗ. С них собирались взимать полную стоимость заказа, если при его возврате на склад будет обнаружен брак или другой товар. В ответ владельцы ПВЗ Wildberries объявили забастовку. На ее фоне компания отменила 10 тыс. штрафов.

О скандалах вокруг Wildberries— в материале «Ъ» «Онлайн наторговал конфликтами».

Лаура Кеффер