Власти Крыма отрицают повреждение железной дороги при ударе по Джанкою

Советник главы Крыма Олег Крючков назвал «влажными фантазиями» информацию военной разведки Украины о результатах атаки по Джанкою. По словам господина Крючкова, железная дорога и инфраструктура не повреждены, поезда следуют по расписанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Крючков

Фото: Соцсети Анастасии Крючковой Олег Крючков

Фото: Соцсети Анастасии Крючковой

Как утверждает советник главы республики, беспилотники «целили в гражданские объекты». «Один сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием. Никаких военных объектов рядом нет. Остальные сбиты над жилыми районами»,— написал господин Крючков в Telegram. По его словам, беспилотники были начинены шрапнелью.

Крымский Джанкой был атакован беспилотниками накануне, 20 марта, вечером. По данным региональных властей, обломки упали на дом и магазин, пострадал один человек. По данным городских властей, произошло возгорание продуктового магазина, повреждены электросети.