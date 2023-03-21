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Коммерсантъ FM
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Власти Крыма отрицают повреждение железной дороги при ударе по Джанкою

Советник главы Крыма Олег Крючков назвал «влажными фантазиями» информацию военной разведки Украины о результатах атаки по Джанкою. По словам господина Крючкова, железная дорога и инфраструктура не повреждены, поезда следуют по расписанию.

Олег Крючков

Олег Крючков

Фото: Соцсети Анастасии Крючковой

Олег Крючков

Фото: Соцсети Анастасии Крючковой

Как утверждает советник главы республики, беспилотники «целили в гражданские объекты». «Один сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием. Никаких военных объектов рядом нет. Остальные сбиты над жилыми районами»,— написал господин Крючков в Telegram. По его словам, беспилотники были начинены шрапнелью.

Крымский Джанкой был атакован беспилотниками накануне, 20 марта, вечером. По данным региональных властей, обломки упали на дом и магазин, пострадал один человек. По данным городских властей, произошло возгорание продуктового магазина, повреждены электросети.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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