Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 21 марта

10:16. Воронежская область открывает бесплатные занятия спортом для восстанавливающихся участников специальной военной, сообщил губернатор Александр Гусев в своем telegram-канале. Тренеры будут проводить их в «Спортивном клубе для людей с ограниченными возможностями здоровья».

«Будут проводить занятия по общей физподготовке, занятия с элементами пауэрлифтинга и силовыми упражнениями. Зал оснащен необходимыми тренажерами. Занятия будут проводить два тренера три раза в неделю, продолжительность одного занятия — полтора часа»,— сообщил губернатор.

8:11. Около 3 тыс. человек составил пассажиропоток между Воронежем и приграничным Курском в январе-феврале 2023 года на недавно открытом направлении пригородных поездов, сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги.

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