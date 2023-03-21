Отправку в легион пресекли оперативники

В Липецке помещены под стражу двое молодых людей, один из которых намеревался вступить в признанный террористическим и запрещенный «Легион "Свобода России"», а другой перевел 20 тыс. руб. также признанному террористическим и запрещенному в России «Азову» для покупки дронов-камикадзе, военного оборудования и обмундирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Управление ФСБ России по Липецкой области расследует уголовное дело о попытке участия в вооруженном конфликте или военных действиях против Российской Федерации (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) в отношении 18-летнего Всеволода Куликова. Молодой человек, по данным «Ъ», был задержан в день возбуждения дела. Telegram-канал Shot сегодня, 21 марта, показал видеозапись задержания Куликова. Молодого человека, шедшего по улице с девушкой, скрутили и положили за асфальт четыре оперативника. Они выскочили из «Газели». На руки Куликова надели наручники, после чего погрузили в автомобиль.

По версии следствия, с 10 января этого года обвиняемый готовился отправиться на территорию Украины и принять участие в боевых действиях против России в составе «Легиона "Свобода России"», который признан в России террористической организацией. Он несколько раз заявлял об этом публично. После исполнения 18 лет Куликов приобрел заграничный паспорт, чтобы попасть на Украину через Грузию.

Парень признает, что является приверженцем антироссийских взглядов. Чтобы вступить в террористическую группировку, он подготовил специальную заявку, в ответ на которую получил предложение совершить диверсию на территории России, а именно поджог аэродрома в Липецке. Выполнить задание ему не удалось из-за задержания.

По ходатайству следствия суд заключил Всеволода Куликова под стражу до 31 марта. Он и его защитник просили о более мягкой мере пресечения, однако суд пришел к выводу, что молодой человек может скрыться от органов предварительного следствия, а также воспрепятствовать производству по делу.

После задержания Всеволода Куликова липецкое УФСБ возбудило еще одно уголовное дело — о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) в отношении безработного местного жителя Даниила Клюки. По версии следствия, 18 октября 2022 года обвиняемый, являясь сторонником антироссийских взглядов, обменял 20 тыс. руб. на криптовалюту, которую перевел на электронный кошелек для финансирования украинского подразделения «Азов», признанного террористическим и запрещенного в России. Деньги, как считает следствие, переводились для приобретения оружия, дронов-камикадзе, военного оборудования, радиостанций, обмундирования, амуниции и иного снаряжения.

Клюка признал вину и не возражал против заключения под стражу во время избрания ему меры пресечения. В СИЗО его заключили до 9 апреля. Суд также признал, что мужчина может скрыться с учетом его заявлений о намерении пересечь границу и отправиться на территорию Украины.

Сергей Толмачев, Воронеж