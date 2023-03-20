Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 10:03

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 20 марта

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

10:03. В Курске продолжается набор на службу по контракту. Как рассказали в военном комиссариате Центрального и Сеймского округов города, это «возможность проявить свои лучшие качества и улучшить финансовое положение». Возрастной ценз контрактников увеличен до 60 лет. Гражданин должен быть годен к военной службе, также у него не может быть непогашенной судимости. Срок контракта для тех, кто не проходил военную службу, — 11 месяцев или два года. Для тех, кто отслужил, — 11 месяцев или один год и более. Контрактникам, проходящим военную службу за пределами области, ежемесячно выплачиваются «около 200 тыс. руб.». Кроме этого, при заключении контракта более чем на один год полагается единовременная выплата — 195 тыс. руб. По истечении двух месяцев службы положена и губернаторская выплата — 100 тыс. руб.

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

9:55. Начальник управления безопасности Белгородской области Евгений Воробьев побывал в Донецке, где проходят службу 300 мобилизованных из региона. Им отвезли дополнительное снаряжение: генераторы, бензопилы, квадрокоптеры и другое оборудование, которое просили военнослужащие. «Доставили одного из наших мобилизованных в больницу Белгорода. Человеку требуется срочная операция. Сейчас медики оказывают всю необходимую помощь»,- рассказал в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков.

8:45. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил Липецкую область в докладе президенту России. Он выделил регион наряду с Москвой и Санкт-Петербургом как наиболее активно помогающий в восстановлении Мариуполя. В этом городе за Липецкой областью закреплены больше 30 объектов, в том числе ремонт школы, технического лицея, детского сада и 27 многоквартирных домов. В 24 многоэтажках регион уже завершил работы. Еще в трех зданиях ведется монтаж окон, восстановление инженерных систем. Закончить эти объекты планируют во втором квартале 2023 года. В правительстве области уточнили, что техлицее работы полностью завершены. В школе липецкие специалисты заменили окна, восстановили систему теплоснабжения, сейчас ремонтируют кровлю. В детском саду ведутся работы по ремонту инженерных систем, кровли и окон.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 17 марта

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...