Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 20 марта

10:03. В Курске продолжается набор на службу по контракту. Как рассказали в военном комиссариате Центрального и Сеймского округов города, это «возможность проявить свои лучшие качества и улучшить финансовое положение». Возрастной ценз контрактников увеличен до 60 лет. Гражданин должен быть годен к военной службе, также у него не может быть непогашенной судимости. Срок контракта для тех, кто не проходил военную службу, — 11 месяцев или два года. Для тех, кто отслужил, — 11 месяцев или один год и более. Контрактникам, проходящим военную службу за пределами области, ежемесячно выплачиваются «около 200 тыс. руб.». Кроме этого, при заключении контракта более чем на один год полагается единовременная выплата — 195 тыс. руб. По истечении двух месяцев службы положена и губернаторская выплата — 100 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

9:55. Начальник управления безопасности Белгородской области Евгений Воробьев побывал в Донецке, где проходят службу 300 мобилизованных из региона. Им отвезли дополнительное снаряжение: генераторы, бензопилы, квадрокоптеры и другое оборудование, которое просили военнослужащие. «Доставили одного из наших мобилизованных в больницу Белгорода. Человеку требуется срочная операция. Сейчас медики оказывают всю необходимую помощь»,- рассказал в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков.

8:45. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил Липецкую область в докладе президенту России. Он выделил регион наряду с Москвой и Санкт-Петербургом как наиболее активно помогающий в восстановлении Мариуполя. В этом городе за Липецкой областью закреплены больше 30 объектов, в том числе ремонт школы, технического лицея, детского сада и 27 многоквартирных домов. В 24 многоэтажках регион уже завершил работы. Еще в трех зданиях ведется монтаж окон, восстановление инженерных систем. Закончить эти объекты планируют во втором квартале 2023 года. В правительстве области уточнили, что техлицее работы полностью завершены. В школе липецкие специалисты заменили окна, восстановили систему теплоснабжения, сейчас ремонтируют кровлю. В детском саду ведутся работы по ремонту инженерных систем, кровли и окон.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 17 марта