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Еще трое жителей Курской области погибли на Украине

В правительстве Курской области во вторник, 21 марта, подтвердили гибель во время специальной военной операции на Украине еще троих жителей региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Самому младшему из них 24 года. Данила Науменко из Курчатовского района погиб 3 января 2023 года в Донецкой народной республике в Бахмуте (Артемовске), в боях за который участвует частная военная компания «Вагнер». В облправительстве сказали, что погибший был «добровольцем». Ранее власти региона неоднократно характеризовали так бойцов ЧВК.

38-летний «доброволец» Максим Воробьев также погиб в Донецкой народной республике, датой смерти значится 5 января.

Трети погибши — 42-летни житель села Никольское Горшеченского района Евгений Михайлюк. Обстоятельства его смерти не раскрываются, сказано лишь, что он тоже «ушел на фронт добровольцем».

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Сергей Калашников

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