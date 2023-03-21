Авиакомпаниям приземлили финансирование

Власти Татарстана в 2023 году могут примерно вдвое сократить поддержку авиакомпаний, которые выполняют рейсы из Казани и Нижнекамска в другие регионы страны. Согласно постановлению кабмина республики, в этом году в перечень субсидируемых регионом маршрутов включили лишь 25 направлений против 41 рейса в 2022 году. По подсчётам „Ъ“, общий объем субсидий может сократиться с 500 млн руб. до 226 млн руб. Местная авиакомпания «ЮВТ Аэро» может получить из бюджета республики лишь около 60 млн руб. Эксперты отмечают, что программа субсидируемых перевозок остается востребованной, однако между регионами наблюдается большая конкуренция за получение субсидий на перелеты. Эксперты полагают, что к концу года Татарстан и перевозчики могут получить дополнительное финансирование на полеты из республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Правительство Татарстана утвердило порядок предоставления субсидий из бюджета республики на региональные воздушные перевозки пассажиров в 2023 году. Постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. В перечень субсидируемых направлений вошли 25 маршрутов из Казани и Нижнекамска (аэропорт Бегишево). Общая сумма субсидий, по подсчетам „Ъ“, достигнет 226 млн руб. за 1,34 тыс. парных рейсов.

Большую часть финансирования из бюджета Татарстана должна получить республиканская компания «ЮВТ Аэро» (аббревиатура расшифровывается как «Юго-Восток Татарстана»). В утвержденном списке оказалось 10 маршрутов этой компании. Это вылеты из Казани в Барнаул, Кемерово, Магнитогорск, Мурманск, Нижний Новгород, Оренбург, Пермь, Самару, Саратов и Ярославль. При этом за полеты в Самару субсидия для «ЮВТ Аэро» составит 50,5 тыс. руб. за парный рейс (максимальная стоимость билета для пассажира — 2,26 тыс. руб. в одну сторону). За полеты в Мурманск из бюджета Татарстана будет выплачиваться по 223 тыс. руб. (билет для пассажира составит чуть более 9 тыс. руб.).

Всего по всем направлениям «ЮВТ Аэро» планирует совершить 517 рейсов. Общая сумма субсидий из бюджета Татарстана может достичь почти 60 млн руб.

Субсидии из бюджета Татарстана также получат еще шесть перевозчиков. В том числе будут финансироваться рейсы из Казани в Архангельск, Нарьян-Мар и Сыктывкар авиакомпании «Руслайн». Она может получить от властей Татарстана до 30,8 млн руб. за 257 рейсов.

Поддержка Utair может составить 24,7 млн руб. за 227 рейсов из Казани в Астрахань, Волгоград, Сургут и Ханты-Мансийск. Red Wings может получить почти 66 млн руб. за 210 рейсов из Казани в Омск и Челябинск, а также из Нижнекамска в Новый Уренгой и Сургут. Nordwind («Северный ветер») планирует выполнить 32 рейса из Казани в Новокузнецк, за что может получить субсидию в 7,8 млн руб. S7 может рассчитывать на 12,3 млн руб. за 52 рейса из Нижнекамска в Новосибирск, «Азимут» — 15,7 млн руб. за 49 рейсов из Нижнекамска в Минеральные Воды и Нижневартовск.

Утвержденный правительством Татарстана перечень маршрутов оказался более скромным, чем в 2022 году. Тогда в него изначально включили 39 рейсов из Казани, Бугульмы и Нижнекамска. К концу года число таких маршрутов достигло 41, а запланированная сумма субсидий превысила 500 млн руб. При этом объем поддержки «ЮВТ Аэро» превышал 300 млн руб.

«ЮВТ Аэро» по итогам 2021 года сократило чистую прибыль в размере 191,7 млн руб., что в 4,9 раза меньше, чем в 2020 году. Уменьшение прибыли было связано с сокращением объема государственных субсидий, полученных «ЮВТ Аэро». По итогам 2021 года он составлял 1,2 млрд руб. против 2,29 млрд руб. годом ранее. В «ЮВТ Аэро», которая эксплуатирует канадские самолеты CRJ-200, объясняли это тем, что власти стали больше давать субсидий компаниям, в парке которых есть отечественный Superjet.

Не исключено, что в дальнейшем перечень субсидируемых Татарстаном маршрутов будет расширен. Всего Росавиация включила в программу субсидирования региональных воздушных перевозок на 2023 год 40 маршрутов из Татарстана, в том числе 21 рейс у «ЮВТ Аэро». Однако не все эти маршруты субсидируются из бюджета Татарстана. Ряд направлений имеет только федеральную поддержку или получают субсидии других регионов. Так, в программе оказалось 16 рейсов этой компании между иными субъектами РФ.

«Межрегиональные перевозки остаются востребованными в субъектах РФ»,— говорит исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Он отмечает, что объем средств федерального бюджета и основные условия, на которых они выделяются для субсидирования межрегиональных полетов, остаются прежними. «Но из года в год объем заявок авиакомпаний на выполнение региональных рейсов заметно превышает возможности федерального бюджета. Удовлетворяются далеко не все заявки, которые подают авиакомпании совместно с регионами»,— указывает эксперт.

Господин Пантелеев добавляет, что «безусловно, возможна дальнейшая корректировка программы». «В ряде случаев образуются излишки, которые можно перераспределить. Иногда бывает так, что компания, которая получила поддержку, практически не выполняет полеты. К концу года можно ожидать, что компании подадут дополнительные заявки»,— заключает он.

Кирилл Антонов