Мосты ушли под воду

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК РФ по Самарской области Марату Галиханову представить доклад о ситуации с транспортным сообщением с деревней Малиновый Куст в Красноярском районе Самарской области. Единственная дорога по низководному мосту через реку Кондурчу в деревне оказалась затоплена из-за паводка, с которым самарские чиновники вовремя не смогли справиться. Как следствие, скорая помощь не смогла оперативно доехать до 59летнего мужчины, проживающего в деревне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Руководитель следственного управления СК России по Самарской области Марат Галиханов представит доклад о ситуации с транспортным сообщением с деревней Малиновый Куст в Самарской области. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ. «Единственная дорога по низководному мосту через реку Кондурчу к этому населенному пункту оказалась затоплена талыми водами, в связи с чем фельдшеры службы 03 не смогли оперативно добраться до проживающего в указанном населенном пункте 59летнего сельчанина, которому требовалась срочная медицинская помощь»,— говорится в сообщении.

В начале марта в Самарской области начался паводок, с которым чиновникам не удалось вовремя справиться. В ГУ МЧС по Самарской области 12 марта сообщили, что в регионе подтоплено два низководных моста через реку Большой Иргиз в районе села Мосты в Пестравском районе и через реку Малый Кинель у населенного пункта Полудни в Кинель-Черкасском районе. Кроме того, на территории 13 районов Самарской области было подтоплено 26 жилых домов, 203 приусадебных участка и три участка автомобильных дорог. Через два дня, 14 марта, ведомство сообщило, что подтоплены уже пять мостов. Начальник ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Айдар Мингазов спрогнозировал, что наивысший уровень воды в период весеннего половодья ожидается выше среднемноголетних значений на 25–170 см, при интенсивном развитии весенних процессов возможно достижение опасных отметок на реках Сок и Кондурча. При достижении максимальных уровней весеннего половодья возможно подтопление 58 населенных пунктов в 15 районах области.

По последним данным областного ГУ МЧС, в регионе остаются подтопленными шесть низководных мостов, включая мост Малиновый Куст, 52 приусадебных участка и семь жилых домов. «В результате подъема уровня воды в реках Большой Иргиз, Малый Кинель, Кондурча остаются подтопленными шесть низководных мостов: в н.п. Мосты Пестравского района, н.п. Полудни Кинель-Черкасского района, н.п. Березовка Большеглушицкого района, н.п. Малиновый Куст Красноярского района, н.п. Кириллинский Красноярского района, н.п. Константиновка Большеглушицкого района»,— говорится в сообщении ведомства. В Самаре от подтопления больше всего пострадал Кировский район. По словам главы города Елены Лапушкиной, подтопление произошло из-за отсутствия ливневой канализации и промерзшего грунта, который «не дает уходить такому количеству воды». Как рассказал „Ъ“ руководитель регионального центра «ЖКХ-Контроль» Виктор Часовских, чиновники и подрядчики вовремя не подготовились к паводку — ливневки требовалось заранее очистить от засоров, а при ее отсутствии — принять меры по отводу талых вод.

Глава Красноярского района Михаил Белоусов доложил на заседании противопаводковой комиссии в правительстве региона, что «на борьбу со стихией брошены все районные и поселенческие силы». «Лично выезжал на улицы Красного Яра и проверил ситуацию. Держим на контроле. Сейчас на всех участках службы работают для скорейшего восстановления работы энергоснабжения, идет откачка воды. Прошу с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Прикладываем все усилия для восстановления жизнеобеспечения»,— сказал глава района.

Сабрина Самедова