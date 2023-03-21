Мусорный завод в стадии эмиссии

ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) вложит 2,98 млрд рублей в комплекс по обращению с отходами мощностью 300 тыс. тонн отходов в год в Кингисеппском районе Ленинградской области, сообщила вчера пресс-служба компании. Финансирование мусороперерабатывающего завода будет осуществляться за счет средств от выпуска облигаций РЭО. В компании не сомневаются в успехе размещения ценных бумаг, а эксперты согласны, что профессиональным инвесторам сегодня интересны облигации сырьевых компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Общий объем инвестиций в Кингисеппское предприятие по переработке мусора оценивается в 3,7 млрд рублей, 2,98 млрд проект получит от ППК РЭО, еще примерно 700 млн будет вложено УК ООЛО

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Общий объем инвестиций в Кингисеппское предприятие по переработке мусора оценивается в 3,7 млрд рублей, 2,98 млрд проект получит от ППК РЭО, еще примерно 700 млн будет вложено УК ООЛО

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Проект строительства комплекса по обработке, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов (ТКО) в промзоне «Фосфорит» в Кингисеппском районе Ленобласти реализует региональный оператор Ленинградской области по обращению с ТКО АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» (УК ООЛО). Объект будет обслуживать потребности восьми южных районов Ленинградской области и сможет обрабатывать не менее 300 тыс. тонн отходов в год. На автоматизированных сортировочных линиях будет производиться отбор различного вида фракций: пластика, стекла, бумаги, пищевых и древесных отходов. Федеральный оператор РЭО вложит в проект 2,98 млрд рублей в первом квартале 2023 года, говорится в сообщении ППК.

По данным ЕГРЮЛ, публично-правовая компания «Российский экологический оператор» зарегистрирована в 2019 году. Права единственного учредителя осуществляет Министерство природных ресурсов и экологии РФ.

Как уточнил «Ъ-СПб» генеральный директор АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» Антон Бучнев, в декабре 2022 года УК ООЛО начала строительство КПО «Кингисепп» за счет собственных средств. «Общий объем инвестиций оценивается в 3,7 млрд рублей, 2,98 млрд проект получит от ППК РЭО, еще примерно 700 млн будет вложено УК ООЛО»,— рассказал господин Бучнев. В настоящее время получено разрешение на строительство объекта, на площадке ведутся работы нулевого цикла, сооружение объекта ведется по графику, заверяют в УК ООЛО. Запуск комплекса запланирован на конец второго квартала 2024 года.

По словам заместителя генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергея Королева, наблюдательный совет компании одобрил данному инвестпроекту предоставление льготного финансирования за счет средств от выпуска облигаций РЭО. Вчера СМИ сообщили, что ППК РЭО начала премаркетинг выпуска облигаций второй серии с погашением в декабре 2032 года объемом более 2,978 млрд рублей. Организатором и агентом по размещению выступит Россельхозбанк. Целью эмиссии названо финансирование проекта строительства КПО в Кингисеппе. Переменная ставка купонов будет рассчитываться как ключевая ставка ЦБ (фиксируется за 30 дней до начала купонного периода) плюс спред. Ориентир по спреду — не более 335 б. п. Дата окончания первого купона — 1 июля 2023 года, остальные купоны квартальные.

В РЭО не сомневаются в успехе размещения. «ППК РЭО обладает высоким кредитным рейтингом, соответствующим уровню А+. Ставка по облигациям ППК РЭО, привязанная к ключевой ставке Банка России, является одной из самых привлекательных на рынке. У компании надежный организатор размещений, поэтому мы рассчитываем, что разместимся в полном объеме, обеспечив тем самым стопроцентное финансирование проектов»,— прокомментировали в пресс-службе РЭО. В январе 2023 года ППК уже завершила размещение первого выпуска облигаций на 1,6 млрд рублей с целью финансирования строительства объектов инфраструктуры по обращению с ТКО. В частности, денежные средства, полученные от размещения ценных бумаг, были направлены на финансирование создания индустриального комплекса обработки и утилизации отходов в Тульской области с мощностью обработки 300 тыс. тонн отходов в год.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский разделяет оптимизм в оценке эффективности привлечения инструмента ценных бумаг на инфраструктуру в сфере обращения отходов. «Полагаю, что сейчас выбрано удачное время для финансирования подобных проектов через облигации с точки зрения стоимости привлечения денег,— поясняет эксперт.— Ставка здесь составит 6,5–7,5%, тогда как при финансировании через банковский кредит она может достигать 12–14% годовых. Поскольку в России существует национальный проект "Экология", такие предприятия, как РЭО, при любой рыночной конъюнктуре могут рассчитывать на господдержку, а значит, и инвесторы в данные облигации тоже могут чувствовать себя достаточно уверенно».

В Гатчинском районе Ленинградской области с участием ППК РЭО планируют построить еще один объект — экопромышленный парк, в котором расположатся объекты утилизации отходов, в том числе полимерных и резинотехнических (см. «Ъ-СПб» от 03.11.2022). УК ООЛО выполняет также проект строительства КПО «Рахья» во Всеволожском районе Ленобласти. Кроме этого, городской оператор по обращению с отходами «Невский экологический оператор» (НЭО) разрабатывает проекты еще трех КПО в Ленобласти: «Островский», «Дубровка» и «Юго-Западный». В Петербурге НЭО планирует ввести в эксплуатацию два КПО: «Волхонка» в Красносельском районе города и «Новоселки» в Левашово.

Александра Тен