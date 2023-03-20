Нефтяная компания «Роснефть» опубликовала отчетность за 2022 год. Выручка увеличилась на 3,2% год к году, при этом показатель EBITDA вырос на 9,5%. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, за 2022-й составила 813 млрд руб. Достигнутый уровень чистой прибыли является солидной базой для выплаты дивидендов за отчетный год, заявили в компании. Действия, направленные на поддержание финансовой устойчивости, позволили сократить уровень финансового долга и задолженности по предоплатам компании на 700 млрд руб. по сравнению с началом 2022-го. Коэффициент чистого долга к EBITDA находится на низком уровне — 1,3 пункта.

Трейдер Vitol прогнозирует, что спрос на нефть в мире будет расти примерно до 2030 года. На 2023-й он прогнозируется на уровне 2 млн баррелей в сутки благодаря восстановлению авиаперевозок и открытию Китая. При этом энергетические рынки, уверены в компании, останутся подвержены экономическим и геополитическим рискам. Vitol считает, что Африка останется растущим рынком в долгосрочной перспективе.

Банк «Открытие» предоставил 200 млн руб. российскому производителю посуды. Речь о петербургской компании «Аполло», которая выпускает кухонную утварь, столовые приборы и посуду. В банке заявили, что выделенные средства позволят ей рефинансировать кредиты от других организаций, а также пополнить оборотные средства.