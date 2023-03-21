«ВсеИнструменты.ру» пришли в Шушары

Компания «ВсеИнструменты.ру» открыла в индустриальном парке «PNK парк Шушары — 3» один из крупных распределительных центров. Общая площадь складских помещений составляет 60 тыс. кв. м. Центр находится на Московском шоссе, 143. Инвестиции в открытие оцениваются более чем в 4 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Общая площадь складских помещений составляет 60 тыс. кв. м.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Общая площадь складских помещений составляет 60 тыс. кв. м.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Новый распределительный центр включает в себя складское помещение, сервисный центр, магазин и офисные пространства, пояснили в пресс-службе. Его мощности будут использоваться поэтапно — в первое время «ВсеИнструменты.ру» займет 18 тыс. кв. м. В течение 2023 года запланировано занять все 60 тыс. кв. м. На обеспечение работы первой очереди склада запланировано трудоустройство около 350 человек. Всего при использовании полной мощности — около 1000 сотрудников.

По словам генерального директора компании «ВсеИнструменты.ру» Валентина Фахрутдинова, открытие нового распределительного центра ускорит доставку товаров в два раза, что повысит лояльность потребителей. «Большая доля бизнеса "ВсеИнструменты.ру" находится в корпоративном сегменте, поэтому закрытие заявок для b2b-клиентов в регионе также ускорится и даст точки роста как для компании, так и для наших партнеров. Один из драйверов роста мы видим в расширении логистических мощностей, поэтому в планах на ближайшие два года открытие еще нескольких новых складов в регионах»,— прокомментировал господин Фахрутдинов.

Помимо Ленобласти и Санкт-Петербурга, новый склад будет обслуживать и другие северные регионы: Мурманскую, Вологодскую области, Республику Карелию. Ассортимент «ВсеИнструменты.ру» насчитывает более 1 млн единиц товаров. DIY-сеть представляет собой более 700 пунктов выдачи заказов в 250 городах России. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «ВсеИнструменты.ру» за 2021 год составила 56,1 млрд рублей против 36,8 млрд в 2020 году.

Управляющий директор PNK group Евгений Скаридов добавил, что это второе построенное здание для компании. Объект соответствует международным стандартам FM Global, а его возведение заняло менее года. В 2021 году был введен склад площадью 188 тыс. кв. м на территории индустриального парка «PNK Парк Домодедово — 1» в Подмосковье. Тогда совокупный объем инвестиций в проект составил более 11 млрд рублей.

Стоит отметить, что 17 марта появилось сообщение, что фонд PNK group прекращает деятельность закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) для частных инвесторов c доходом от арендных платежей — «ПНК-Рентал». Прекращение деятельности «ПНК-Рентал» обосновал многократным сокращением сделок между девелоперами и будущими арендаторами на новое индустриальное строительство. Сужение сектора лишает фонд возможностей к диверсификации портфеля, указали в фонде, в связи с чем риск несвоевременного получения арендного дохода многократно возрастает.

Эксперты уже замечали (см. «Ъ-СПб» от 03.02.2023), что на рынке Санкт-Петербурга наблюдается дефицит свободных площадей складской недвижимости, несмотря на трехкратное увеличение ввода объемов. Так, в 2022 году в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, по данным консалтинговой компании NF Group, площадь введенных в эксплуатацию качественных складских объектов превысила 550 тыс. кв. м (против 155 тыс. годом ранее). Суммарный объем сделок за год составил около 320 тыс. кв. м без учета продлений текущих контрактов.

«Введенный объем площадей позволяет компании "ВсеИнструменты.ру" занять часть объекта, вывести часть помещений в открытый рынок аренды, а впоследствии иметь возможность к расширению»,— комментирует Филипп Чайка, партнер, руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости IPG.Estate.

Алла Михеенко