Складской прорыв

В 2022 году в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ввели в эксплуатацию 555 тыс. кв. м качественной складской недвижимости — в 3,5 раза больше, чем в 2021 году. Эксперты отмечают, что, несмотря на рекордные объемы ввода, дефицит свободных площадей складской недвижимости на рынке сохранится как минимум до середины года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ввиду высоких рисков в этом году девелоперы не анонсировали ни одного нового проекта

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Ввиду высоких рисков в этом году девелоперы не анонсировали ни одного нового проекта

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным консалтинговой компании NF Group, по итогам 2022 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области площадь введенных в эксплуатацию качественных складских объектов превысила 550 тыс. кв. м (против 155 тыс. годом ранее). Суммарный объем сделок за год составил около 320 тыс. кв. м без учета продлений текущих контрактов. Основной спрос обеспечили транспортные и логистические компании (56%), операторы розничной торговли (19%) и производственные организации (10%). Объем вакантных площадей с учетом субаренды снизился до 1,5% (70,6 тыс. кв. метров в абсолютных значениях). В 2023 году сокращение вакантности продолжится до ввода в эксплуатацию спекулятивных складских комплексов во втором полугодии 2023 года.

Директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group Константин Фомиченко отмечает: «Большой спрос на качественные складские площади в Петербурге, который мы наблюдали в прошлые годы, трансформировался в рекордные объемы нового строительства. При этом доля спекулятивных складов не так велика, а начало строительства новых объектов еще не анонсировано. Таким образом, 2023 год мы начинаем с сохранившимся дефицитом площадей, который может сократиться только к концу года».

В свою очередь, руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Илья Князев резюмирует: «По итогам года мы не увидели резкого увеличения вакансии, а арендные ставки вернулись на уровень конца 2021 года. Рост объема предлагаемой субаренды, который мы наблюдали в середине года, стал ответом на неопределенность арендаторов касаемо будущего. При этом широкого развития данный формат сделок не получил. К концу года многие компании сформировали свои планы по развитию, из-за чего объемы субаренды снизились до минимальных значений. В то же время мы видим сокращение объема заключаемых сделок относительно прошлых лет и практически полное отсутствие продаж, что говорит о более осторожной долгосрочной политике арендаторов. Аналогичная ситуация сложилась и у девелоперов: новых проектов за 2022 год практически не было анонсировано, и 2023 год мы встречаем сохранившимся рынком продавца, структура которого вряд ли изменится в первую половину года».

Тенденция предложения объектов индустриальной недвижимости на условиях субаренды не нашла столь широкого распространения в Северо-Западном регионе, как это произошло на московском рынке в 2022 году, считает директор департамента исследований рынка компании Maris Алена Волобуева. По данным компании, в Петербурге и Ленобласти на условиях субаренды в конце прошлого года предлагалось немногим более 0,5% валового объема предложения.

Прошедший год характеризует «отсутствие» девелопмента: ввиду высокого риска неизвестности девелоперы не анонсировали ни одного нового проекта, говорит руководитель отдела индустриальной и складской недвижимости IPG.Estate Филипп Чайка. При этом, по его мнению, со стороны клиентов возрос спрос на земельные участки под строительство складских и производственных объектов, что вызвано дефицитом качественного спекулятивного предложения. По прогнозу компании, в 2023 году прирост нового предложения составит 505 тыс. кв. м, из которых 330 тыс. кв. м — объекты под собственные нужды представителей электронной торговли, 175 тыс. кв. м — спекулятивный ввод.

По предварительным оценкам специалистов компании Maris, в Санкт-Петербурге на 2023 год анонсирован ввод около 470 тыс. кв. м качественных складских площадей. Спекулятивные проекты составят 54% валового объема ввода (+35% к показателю 2022 года). «Объемы спроса в 2023-м будут сопоставимы с показателями 2022 года. Сохраняется интерес к производственно-складским активам как со стороны институциональных инвесторов, так и со стороны конечных пользователей. Основными драйверами спроса на текущий момент остаются отрасли экономики, ориентированные на импортозамещение»,— сказала госпожа Волобуева.

Вячеслав Калашников