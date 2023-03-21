Бренды превращаются в мульти

Возможность занять в торговых центрах крупные площади, освободившиеся после ухода с российского рынка ряда западных брендов, привела к появлению в фешен-сегменте страны новых игроков. Так, бывший топ-менеджер универмага «Цветной» Ирина Рябко запускает проект мультибрендовых магазинов «Ремарк» при финансовой поддержке WS Capital, в создании которой, по данным некоторых СМИ, участвовали экс-сотрудники структур миллиардера Геннадия Тимченко. Такой формат интересен и западным маркам одежды, которые не хотят полностью сворачивать свои продажи в России: в этом случае поставки коллекций осуществляют посредники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Бывший топ-менеджер универмага «Цветной» и член совета директоров сети «Стокманн» Ирина Рябко запустила проект мультибрендовых магазинов «Ремарк», рассказали “Ъ” в NF Group. Первая точка продаж открылась в Outlet Village «Белая Дача». В этом году планируется запустить еще две точки и онлайн-магазин. «Ремарк» рассматривает помещения площадью 2–5 тыс. кв. м в Москве и Санкт-Петербурге, сообщили консультанты на рынке недвижимости.

В «СПАРК-Интерфаксе» госпожа Рябко указана как гендиректор АО «Универмаг "Ремарк"», а учредителем — WS Capital Limited Liability Company. В 2018 году эта компания инвестировала в сервис такси «Ситимобил», продав через два года свою долю СП Сбербанка и Mail.ru Group. Конечные бенефициары WS Capital неизвестны. Ранее РБК сообщало, что в WS Capital работали несколько топ-менеджеров из числа бывших сотрудников различных структур Геннадия Тимченко. Однако WS Capital опровергал эту информацию Forbes.

Ассортимент «Ремарка» будет включать одежду, аксессуары и товары для дома локальных и международных брендов. Среди местных марок представлены, например, Studio 29, MERE, ZNWR, международных — Marni, Isabel Marant, IRO, Palm Angels, Off-White. Ирина Рябко отмечает, что формат магазинов «Ремарк» предполагает конструктор брендов и услуг, которые могут меняться в зависимости от площадки, ее расположения и предпочтений целевой аудитории. Так, в Outlet Village «Белая Дача» будут представлены только прошлые коллекции международных марок, а ассортимент будущих магазинов планируется пополнять в том числе за счет новых поступлений.

Директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева отмечает, что сегодня международным брендам интереснее реализовывать свою продукцию на мультибрендовых площадках. Многие такие ритейлеры не могут открыто работать в России, только через онлайн-продажу и универмаги, в этом случае закупка товара идет через посредников, объясняет госпожа Хакбердиева. В сотрудничестве с мультибрендовыми площадками особенно заинтересованы бренды, которые не хотят размещаться на маркетплейсах, считает бизнес-консультант по управлению продажами и стратегическому развитию Дания Ткачева.

Гендиректор «Стокманна» Геннадий Левкин говорит, что время от времени возникают сложности с пополнением ассортимента зарубежных брендов, но они быстро решаются. С трудностями логистики, в поиске поставщиков тканей и фурнитуры сталкиваются и локальные бренды, так как от них ожидают резкого роста, а спрос на их продукцию превышает предложение, говорит гендиректор Trend Island Николай Константинов. Он полагает, что у мультибрендовых проектов есть возможности для развития, а их число продолжит расти.

В целом из-за ухода крупных международных фешен-брендов у собственников торговой недвижимости появился запрос на якорные магазины со стабильным трафиком, говорит генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. К числу таких точек продаж относятся и мультибрендовые магазины, например, «Телеграф», Slava, Concept.m store. При этом большинство мультибрендовых проектов делает акцент только на российских или зарубежных брендах, говорит Дания Ткачева.

Но несмотря на активное развитие магазинов такого формата, у них пока нет апробированной на практике концепции и четкой целевой аудитории, отмечает господин Левкин. По его мнению, это не позволяет им пока конкурировать с такими полноценными универмагами, как ЦУМ, «Стокманн», «Цветной» и Trend Island.

Алина Савицкая