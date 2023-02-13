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Коммерсантъ FM
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Одежда дождалась покупателей

Целевой трафик fashion-сетей начал расти

От ухода из страны части зарубежных брендов одежды, что сказалось на снижении конкуренции, пока выигрывают некоторые локальные fashion-сети. В январе их товарооборот вырос в среднем на 11% за счет увеличения числа покупателей в магазинах на 6%. Дальнейшая динамика будет зависеть от уровня ассортимента магазинов, которым все равно придется конкурировать с иностранными марками на онлайн-площадках, отмечают эксперты.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По итогам января 2023 года число покупателей в магазинах одежды, обуви и аксессуаров в России выросло на 6% год к году, подсчитали в Focus Technologies. Средний чек в сегменте, по оценкам аналитиков, увеличился на 4%, товарооборот — на 11% год к году. Для сравнения: в 2022 году количество покупателей в магазинах fashion-сегмента снизилось относительно 2021 года на 9%, по данным Focus Technologies.

Директор отдела управления торговой недвижимостью CORE.XP Дмитрий Костомахин говорит, что арендаторы торгцентров, работающие в недорогом fashion-сегменте, фиксируют рост показателя конверсии посетителя в покупателя к январю 2022 года.

Участники рынка подтверждают позитивную динамику. Гендиректор «Стокманна» Геннадий Левкин говорит, что в январе выручка его универмагов выросла на 21%, количество посетителей — на 14%, средняя стоимость проданной единицы товара — на 7% год к году. По словам президента Baon Ильи Ярошенко, в январе 2023 года трафик сети соответствовал прошлогоднему, а число покупок увеличилось на 15%.

Посещаемость магазинов Concept Group (бренды Acoola, Concept Club, Infinity Lingerie) начала расти с середины декабря и продолжилась весь январь, рассказывает представитель компании. По собственным данным, в январе выручка магазинов Concept Group выросла на 26% год к году. У «Снежной королевы» за этот месяц посещаемость увеличилась примерно на 10%, а оборот — на 8–15% при сопоставимых ценах год к году, говорят в компании.

Руководитель департамента исследований и аналитики Commonwealth Partnership Татьяна Дивина отмечает, что на рост числа покупателей могла повлиять ротация fashion-брендов. Несколько месяцев магазины некоторых международных марок были закрыты, и только во второй половине 2022 года началась замена операторов, что сформировало отложенный спрос, поясняет она. По данным Nikoliers, в 2022 году об уходе из России заявили 23 розничные сети, а магазины 22 операторов сменили названия и собственников. Fes Retail открыла на месте точек польской LPP (Reserved, Mohito, Sinsay) магазины Re, M, Sin, вместо магазинов Reebok открылись магазины спортивной обуви Sneaker Box, а часть объектов Levi`s возобновила работу под вывеской JNS.

Как отмечает Илья Ярошенко, из-за ухода части брендов трафик в торговых центрах распределяется по меньшему числу магазинов, что помогло работающим точкам поддержать продажи при общем снижении посещаемости торгцентров. Татьяна Дивина добавляет, что многие из новых брендов пришли в торговые центры с онлайн-рынка и покупатели могут приходить в магазин для первого опыта, а в будущем перейдут на заказ онлайн. По мнению Геннадия Левкина, на январских показателях могло сказаться и снижение количества уехавших на долгие новогодние каникулы. А в «Снежной королеве» считают, что россияне могли стремиться закупиться впрок в период распродаж.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов считает, что на фоне снижения конкуренции в сегменте fast fashion у российских одежных сетей есть шанс к концу года «перетянуть на себя покупателей», привыкших к западным брендам, при условии предложения качественной продукции, отвечающей последним тенденциям, и широкого ассортимента. В ином случае, полагает он, потребители будут переходить на сервисы-посредники для заказа товаров из-за границы и онлайн-площадки, предлагающие коллекции ушедших из России марок.

Алина Савицкая, Александра Мерцалова

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