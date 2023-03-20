В деле ритейлера исправили ошибки, а не приговор

Как стало известно «Ъ», к трем годам условно за пособничество в растрате 124 млн руб. из разорившегося Айманибанка приговорен бывший генеральный директор крупного интернет-ритейлера Wikimart (ООО «Викимарт») Андрей Кленин. Точно такое же наказание за это преступление он получил и три года назад. Однако приговор обжаловали как прокуратура, посчитавшая его слишком мягким, так и защита осужденного, утверждавшая, что никакого преступления не было. В итоге апелляционная инстанция лишь после вмешательства кассационной, обнаружив множество «существенных процессуальных нарушений», приговор отменила, направив дело на новое рассмотрение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Кленин, 2016 год

Фото: Артем Коротаев / ТАСС Андрей Кленин, 2016 год

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Повторный судебный процесс над обвиняемым в пособничестве в растрате (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ) Андреем Клениным начался в Головинском райсуде Москвы в марте 2022 года. Судье Анне Королевой предстояло устранить множество огрехов своей коллеги Кристины Кострюковой, чей приговор Мосгорсуд отменил лишь со второй попытки в ноябре 2021 года.

Отметим, что вынесенный Андрею Кленину в мае 2020 года приговор обжаловали все. Прокуратура сочла его «чрезмерно мягким» — гособвинитель требовал для подсудимого Кленина семь лет колонии общего режима, а адвокаты настаивали на оправдании своего подзащитного. Однако апелляционная инстанция никаких нарушений не обнаружила. На них ей указал Второй кассационный суд общей юрисдикции, направивший дело на новое апелляционное рассмотрение.

При этом основанием для пересмотра этого дела стал отнюдь не мягкий приговор (три года условно), а именно нарушения норм УПК.

В частности, Мосгорсуд не увидел, на основании чего суд первой инстанции пришел к выводу о том, что полученные «Викимарт» в Айманибанке кредиты, пособничество в хищении которых вменили Андрею Кленину, оказались невозвратными. «В ходе судебного разбирательства были исследованы графики погашения этих кредитов, из которых усматривается, что обязательные платежи по ним "Викимарт" выплачивал в соответствии с условиями кредитных договоров, но аргументированной оценки в приговоре эти обстоятельства не получили»,— говорится в вынесенном в ноябре 2021 года решении апелляционной инстанции.

Проигнорирован в ходе первого судебного разбирательства и представленный подсудимым Клениным документ о том, что после отзыва у Айманибанка лицензии он был готов продолжать гасить кредиты и обращался к временной администрации с просьбой предоставить необходимые для этого реквизиты. Сам же Андрей Кленин утверждал, что уголовное дело в отношении него вообще возбуждено незаконно — без необходимого в таких случаях заявления потерпевшего — и уже только поэтому подлежит прекращению.

Впрочем, итог нового судебного разбирательства для него оказался точно таким же, как и три года назад. Вместо снова запрошенных гособвинителем семи лет лишения свободы коммерсант получил три года условно.

Как следует из материалов дела, летом 2016 года руководитель ООО «Викимарт» (находится в процессе банкротства) Андрей Кленин дал указание своим подчиненным подать в Айманибанк документы для оформления заявки на кредит в 130 млн руб. для пополнения оборотных средств. При этом руководителю этого кредитного учреждения Игорю Волчихину якобы было «достоверно известно», что «Викимарт» не сможет вернуть деньги, но все же банкир дал указание выдать кредит. В итоге на счета ООО в Айманибанке в рамках шести кредитных договоров было перечислено 124 млн руб., которыми «распорядились по своему усмотрению» Игорь Волчихин и Анатолий Гончаров (находится в международном розыске), которого следствие считает одним из совладельцев Айманибанка. Сам банк был лишен лицензии в октябре 2016 года, задолжав своим клиентам более 21,5 млрд руб.

Экс-банкир Волчихин был арестован в октябре 2017 года и через некоторое время полностью признал свою вину, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве (в октябре 2018 года все тот же Головинский райсуд приговорил его к четырем годам и шести месяцам условно). По данным «Ъ», якобы на основании в том числе его показаний в августе 2018 года фигурантом уголовного дела стал и Андрей Кленин.

По данным «Ъ», прокуратура и адвокат осужденного предпринимателя намерены обжаловать и второй приговор. При этом защитник Андрея Кленина заявила «Ъ», что до ознакомления с текстом судебного решения от комментариев воздержится.

Олег Рубникович